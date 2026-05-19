Auser Cuneo e vallate, incontro con Mario Dalmasso alla Casa del Quartiere Donatello

Prima dell’inizio dell’estate l’Auser Cuneo e vallate organizza, presso la Casa del Quartiere Donatello il 15° Incontro Auser dal titolo “DUE ROMANZI A CONFRONTO. Incontro con l’autore”.

L’appuntamento è previsto per mercoledì 27 maggio 2026 dalle ore 16,00 alle 18,00 presso la Casa del Quartiere Donatello in Via Rostagni 23/l a Cuneo. L’ingresso è gratuito e libero a tutti.

Sarà l’occasione per conoscere Mario Dalmasso, autore di due romanzi (editi entrambi da L’Araba Fenice di Cuneo) che sono ambientati in territori prevalentemente montani e vicini a noi.

Mario Dalmasso, classe 1965, è Guardiaparco alle Aree Protette Alpi Marittime dal 1987. È anche Operatore culturale volontario dal 1986. Scrive per diletto e distribuisce i guadagni in beneficenza.

Il primo libro, dal titolo “A sinistra della solitudine”, è un racconto in cui si intrecciano le Alpi occitane con la terra dei Sami nel Nord Europa, mondi apparentemente lontani, ma entrambi con le contraddizioni di uno sviluppo frenetico e con l’ambiente naturale minacciato. Il secondo volume, appena uscito e presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino che si svolge in questi giorni, s’intitola “La delicatezza del silenzio”. L’ambientazione è in Valle Vermenagna. Parla degli anni 60 e dell’inesorabile spopolamento della montagna, che si confronta con tentativi di sfruttamento economico delle vallate. Una domanda viene posta al lettore: dove sarà finito il silenzio? C’è chi dice sia rimasto lassù, dove una brezza leggera accarezza il profilo dei monti la sera.