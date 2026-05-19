Fossano, nasce il Torneo dei Borghi: calcio e solidarietà al Pochissimo [FOTO]

7 Borghi fossanesi, 21 partite di qualificazione in programma con la formula del girone unico all’italiana (con le prime quattro squadre in classifica pronte a disputare semifinali e finali) allo stadio Angelo Pochissimo, un’unica passione tradotta nel gioco del calcio e una finalità lodevole: la solidarietà a sostegno del Centro Ippoterapico di Fossano.

Questa, in sintesi, la prima edizione del “Torneo dei Borghi”: manifestazione organizzata in modo “fulmineo”, nell’arco di una quindicina di giorni, grazie alla visione strategica del Fossano Calcio, del Comune e della Fondazione CRF. La competizione è iniziata lo scorso 14 maggio e si concluderà con le finali, in programma giovedì 4 giugno dalle 20. Le partite si disputano in due tempi da venti minuti ciascuno.

Gianfranco Bessone, presidente del Fossano Calcio, ha spiegato durante la conferenza stampa tenutasi ieri, lunedì 18 maggio, come sia maturata l’idea del torneo: “È nata una sera proprio nel nostro ufficio dirigenziale, mentre stavamo programmando la parte finale della stagione, caratterizzata da Summer Camp, King’s League e altre iniziative. Un nostro collaboratore ha improvvisamente riproposto il Torneo dei Borghi, che un tempo riscuoteva grande successo, e così ho subito voluto contattare telefonicamente, in tarda serata, il sindaco Dario Tallone che, insieme a Danilo Toti, assessore allo Sport di Fossano, ha dato pieno sostegno e disponibilità per il ritorno della manifestazione.

Dopodiché mancava il terzo tassello, cioè Giancarlo Fruttero della Fondazione CRF, da sempre uomo di sport, che si è reso a sua volta pronto ad appoggiare la causa di questo evento sportivo, purché fosse organizzato con equilibrio e massima precisione. Abbiamo poi interpellato anche il Monarca, che si è subito attivato per far procedere le fasi di ideazione del rinnovato torneo”.

“È stata un’iniziativa lampo che si è concretizzata con i Borghi fossanesi e che, già dalla prima serata, ha avuto un’ottima cornice di pubblico – ha proseguito –. Speriamo nella clemenza del meteo, un po’ instabile in questo periodo. La vera vittoria di questo torneo, sinora, la sta ottenendo un pubblico ordinato ed educato sugli spalti: un pubblico sano per una manifestazione sana. Facciamo inoltre affidamento sul buon senso della popolazione, rappresentata dai Borghi, che potrà destinare il proprio contributo all’urna presente all’ingresso dello stadio Pochissimo. Anche noi, come società del Fossano Calcio, faremo la nostra donazione a sostegno della causa. Tutta Fossano può dimostrarsi solidale”.

Tra i presenti, ovviamente, anche il sindaco di Fossano Dario Tallone: “Penso che questo torneo sia l’unica competizione fisica che avviene tra Borghi, a differenza del Palio, quindi è molto sentita e partecipata, a maggior ragione perché a scopo benefico. Tutte le ammonizioni e le espulsioni comporteranno un piccolo pegno utile alla solidarietà. In questo torneo vincerà il migliore e, al tempo stesso, il più fortunato. È l’evento degli eventi per noi fossanesi. Una volta concluso il torneo calcistico, ci sarà già fermento per il prossimo Palio, ricco di competizione e adrenalina. Il torneo di calcio dei Borghi è un ‘di più’ e non influirà sulla classifica del Palio. Grazie al Fossano Calcio, all’assessore allo Sport e alle Manifestazioni e a tutti coloro che sono riusciti a organizzare questa nuova manifestazione. La struttura dello stadio Pochissimo è adeguata e favorevole a ospitare un grande pubblico”.

Giancarlo Fruttero, presidente della Fondazione CRF – Cassa di Risparmio di Fossano: “È un piacere per noi, e soprattutto come Fondazione, accompagnare le varie manifestazioni fossanesi. Era innanzitutto importante sostenere tutti e sette i Borghi, acquistando le bellissime divise che riprendono i colori e le tradizioni di ciascun Borgo. Abbiamo poi pensato di assegnare una coppa in stile Champions League, o come la celebre ‘Coppa Rimedio’ dei tempi d’oro, incidendo ogni anno il nome della squadra vincitrice.

È il primo torneo pensato già in prospettiva futura, con l’obiettivo di migliorarlo, se necessario, nelle prossime edizioni. È importante anche per la CRF, perché siamo fra le poche fondazioni in Italia a sponsorizzare lo sport. Noi crediamo non solo nello sport, ma anche nel sociale e nel mondo giovanile. Siamo in prima fila nell’unire tutte queste componenti. Ringrazio il presidente del Fossano Calcio Gianfranco Bessone, il sindaco Dario Tallone e tutti gli organizzatori”.

A chiudere gli interventi è stata Marianna Micheletto, presidente del Centro Ippoterapico di Fossano, associazione a sostegno delle persone con disabilità alla quale saranno devoluti i proventi del Torneo dei Borghi: “Volevo ricordare che è un’emozione tornare qui al centro sportivo, precisamente per la seconda volta. La prima fu quando venni nominata presidente del Centro Ippoterapico e presentata alla cittadinanza. Ci stiamo mettendo in gioco per rilanciare il Centro, aprendolo a tutti. Stiamo inoltre cercando collaborazioni con altre associazioni di volontariato. Questo contributo che riceveremo sarà utile per un progetto ambizioso che ho in mente. Spero di poter realizzare qualcosa di importante per aiutare il prossimo. A fine manifestazione, una volta ricevuta la donazione, svelerò l’idea del progetto”.