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Politica | 19 maggio 2026, 17:11

Attacco alla Global Sumud Flotilla: presidio di solidarietà anche a Cuneo

Lo organizza il Coordinamento Pace e Disarmo di Cuneo. Appuntamento alle ore 18 di fronte alla Prefettura

Attacco alla Global Sumud Flotilla: presidio di solidarietà anche a Cuneo

Il Coordinamento Pace e Disarmo di Cuneo promuove per questo pomeriggio, alle ore 18 di fronte alla sede della Prefettura in via Roma a Cuneo, un presidio di solidarietà alla Global Sumud Flotilla, per condannare "l'ennesimo attacco illegale da parte dell'esercito israeliano contro gli attivisti della missione umanitaria, con disprezzo del diritto internazionale". 

"Chiediamo una netta posizione di condanna da parte del nostro Governo nei confronti del governo di Israele e le sue politiche di colonizzazione", dicono i promotori invitando alla partecipazione. 

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