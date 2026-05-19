A Macra un corso gratuito per imparare a costruire i muretti a secco

Inizierà sabato 30 maggio a Macra e si concluderà sabato 27 giugno il Laboratorio sulle tecniche di costruzione dei muretti in pietra per adulti che si svolgerà in più giornate.

Il corso si propone di trasmettere saperi legati alla costruzione dei muretti in pietra attraverso lezioni teoriche e attività pratiche realizzate in campo.

Docenti esperti di architettura alpina, sicurezza sui cantieri e di manufatti in pietra caratteristici della Valle Maira si alterneranno a docenti di attività pratiche che forniranno indicazioni ai partecipanti sulle tecniche costruttive da adottare.

Il corso è destinato ad adulti e giovani (maggiorenni) italiani e/o stranieri che sono desiderosi di acquisire formazione e manualità sulla tecnica di realizzazione muretti in pietra.

Il corso si articola in 36 ore, di cui 4 di lezioni teoriche e 32 di attività pratica. Tutte le info in allegato

La parte teorica si svolgerà presso l’INFOECOPOINT di Macra, in piazza Municipio, mentre la parte pratica di realizzazione dei muretti si svolgerà presso l’area della Vigna di San Pietro.

Sono previste visite ad alcuni manufatti realizzati in pietra per l’analisi delle tessiture e delle strutture di edifici antichi.

I giorni in cui si svolgerà l’attività sono:

sabato 30 maggio tutto il giorno;

sabato 6 giugno tutto il giorno;

domenica 7 giugno tutto il giorno;

sabato 13 giugno tutto il giorno;

sabato 27 giugno al mattino.

Il corso è completamente gratuito: la docenza del corso, i pasti e l’eventuale pernottamento sono a carico della organizzazione.

Essendo i posti limitati si richiede iscrizione preventiva.

Sono aperte le iscrizioni.

Per il programma dettagliato, moduli di iscrizione vedasi i seguenti siti:

https://ecomuseoaltavallemaita.it/

https://afpdronero.it

o consultare le pagine facebook

Per informazioni contattare il numero 388.3704339 o la mail segreteria.servizi@afpdronero.it

L’evento è organizzato dai Comuni di Macra e Celle di Macra, in collaborazione con l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira e con il supporto dell’Azienda di Formazione Professione di Dronero

L’attività è prevista all’interno del Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale finanziato con il PNRR– Bando Borghi (M1C3.Misura 2. Investimento 2.1).