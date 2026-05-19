Nuova tensostruttura per la Collina degli Elfi di Govone grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo

Inaugurata la nuova tensostruttura a La Collina degli Elfi Odv, realizzata grazie al progetto “Spazi di Rinascita”, sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con Cesvi.

L’iniziativa ha permesso di creare spazi reali e virtuali per il recupero psicofisico di circa 150 bambini e adolescenti, dai 3 ai 17 anni, tra pazienti oncologici in cura o in fase post-ospedaliera che manifestano gli effetti della sofferenza psichica causata dalla terapia a lungo termine, come livelli maggiori di dipendenza dagli adulti, perdita di controllo, disturbi emotivi e comportamentali, ansia, depressione e bassa autostima. Inoltre ha coinvolto anche le loro famiglie, sono circa 80 quelle accolte ogni anno nel centro e che possono soffrire di disturbo post-traumatico da stress, di ansia e di depressione.

Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese è stato sostenuto attraverso una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. In quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, di imprese e della Banca stessa che ha partecipato attivamente, contribuendo con 2 euro per ogni acquisto effettuato dai clienti di molti prodotti in modalità online.

I fondi raccolti hanno permesso di migliorare i servizi per le famiglie con bambini, bambine e adolescenti oncologici attraverso la riqualificazione di una tensostruttura esistente nella sede dell’associazione, trasformata da spazio poco utilizzato in un ambiente versatile, protetto e fruibile in tutte le stagioni per attività ludico-terapeutiche, anche in sicurezza per i bambini più fragili, con possibilità di utilizzo per eventi, attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità, e lo sviluppo di uno spazio virtuale condiviso dedicato alle famiglie durante l’ospedalizzazione, capace di offrire supporto psicologico, momenti di svago e strumenti per mantenere i legami familiari.

“Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a Intesa Sanpaolo, a CESVI e a tutte le persone che, con generosità, hanno scelto di sostenere questo progetto attraverso la piattaforma di raccolta fondi. Il contributo ricevuto rappresenta per noi non solo un sostegno concreto, ma anche un segnale forte di fiducia nel valore del nostro impegno quotidiano a favore dei bambini e delle famiglie che accogliamo. Grazie a questa rete di solidarietà, abbiamo potuto realizzare interventi fondamentali come la riqualificazione della tensostruttura, uno spazio essenziale per le attività di accoglienza e condivisione, e la creazione di una piattaforma online condivisa, pensata per rafforzare il legame con le famiglie e ampliare le opportunità di supporto e partecipazione. Questi risultati rappresentano un passo importante per continuare a offrire luoghi e strumenti capaci di generare benessere, relazione e speranza per tutta la nostra comunità”, dichiara Manuela Olmo, presidente de La Collina degli Elfi.

Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo: “Abbiamo scelto insieme a CESVI di sostenere l’ODV La Collina degli Elfi perché il suo impegno rappresenta un aiuto concreto e prezioso per tanti bambini, adolescenti e famiglie in difficoltà. Attraverso spazi dedicati al recupero psicofisico, offre un percorso verso una maggiore serenità e contribuisce anche a rafforzare una comunità più attenta e solidale sul territorio. Con il Programma Formula della Banca dei Territori vogliamo favorire questa rete di solidarietà condivisa, capace di trasformare l’impegno comune in valore reale. In Piemonte, questo approccio si è già tradotto nel sostegno a oltre 20 iniziative, con donazioni per 2,5 milioni di euro a favore di giovani, famiglie, anziani, per una crescita sociale sempre più inclusiva”.

“Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le miglioriprogettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con 215 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”, conclude Roberto Vignola, vicedirettore generale di Cesvi.

L’iniziativa rientra nell’ambito del contributo alla riduzione dei divari sociali realizzato dal Gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese, un obiettivo strategico inserito nel Piano di impresa dal 2018 e sviluppato dalla struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale.

IL PROGRAMMA FORMULA

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La banca partecipa attivamente al crowdfunding destinando un contributo di 2 euro per alcuni dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online. La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni Regionali - strutture che rientrano nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese - coadiuvate da CESVI, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. CESVI supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema Green, Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità.