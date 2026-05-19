Gara di solidarietà per sostenere i progetti dell’associazione Tanzania nel Cuore

La solidarietà non ha mai termine, è una via aperta verso il futuro in cui la parola fine non esiste.

Lo sa bene l’associazione di volontariato Tanzania nel Cuore, comunicando che il progetto dello scorso anno, relativo al caseggiato per ospitare i parenti degli ammalati dell'ospedale di Ikonda, è stato completamente finanziato e costruito e sarà intitolato a fratel Gianfranco Bonaudo, scomparso il 19 maggio 2025 nel giorno del suo 70° compleanno. Con i restanti fondi è stato finanziato per 2 anni un programma di screening della mammella.

Di passi ne sono stati fatti, ma tante cose restano ancora da compiere per la gente di quella meravigliosa terra. Perciò è importante sostenere il nuovo progetto che riguarda la nutrizione. Come hanno spiegato i medici che lavorano al Consolata Hospital di Ikonda, tante persone arrivano in ospedale talmente denutrite da non poter affrontare qualsiasi intervento chirurgico. In ospedale non esiste ancora una cucina e tra gli obiettivi c’è quello di finanziarne una.

La raccolta dei contributi avverrà, grazie al pranzo in programma sabato 13 giugno a Verduno, presso il ristorante Due Lanterne (Borgata Molino, 15,). Quota erogazione liberale di 50 euro, con pagamento durante la serata oppure bonifico bancario (Banca Territori del Monviso - agenzia di Torino, Iban: IT 49 U088 3301 0030 0000 0004 054, intestato a Tanzania nel Cuore). Prenotazione obbligatoria entro il 7 giugno, chiamando il numero 335/5631652 (Anna Messa). Che dite, si può fare?

Tanzania nel Cuore in pillole

Pensateci un attimo: qual è la parola che vi scalda di più il cuore? Non ci sono dubbi: solidarietà. Già, quel sentimento che arriva dappertutto e non si ferma mai.

Lo sa bene Tanzania nel Cuore, un’associazione senza scopo di lucro nata per sostenere l’attività missionaria in Africa, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi. Gli scopi principali che l’associazione vuole perseguire sono rappresentati dall’organizzazione dell’attività dei volontari sia in Italia che in Africa e soprattutto dalla formazione professionale del personale locale.

Con il suo presidente, il dottor Gianpaolo Zara, è impegnata a promuovere progetti di sostegno del Consolata Hospital di Ikonda nel sud della Tanzania, dove alcuni medici prestano la loro opera come volontari. L’ospedale di Ikonda è ormai diventato un punto di riferimento per le popolazioni di un vasto territorio e le persone che arrivano, anche dopo molti giorni di viaggio, sanno di essere accolte e di trovare cure adeguate e di qualità.

L’attività nella struttura è sempre molto intensa, centinaia di pazienti vengono visitati ogni giorno e curati in regime di ricovero ambulatoriale. Il personale locale lavora incessantemente, supportato nel lavoro quotidiano e nella formazione dai numerosi volontari provenienti dall’Italia e da altri Paesi europei.

Il livello di cure fornite dall’ospedale è sempre più elevato, proprio grazie al supporto dei volontari e alle competenze dei medici locali, che vengono sostenuti anche economicamente nel percorso di studi presso le Università africane e che porta alla specializzazione nei settori più utili alle esigenze del nosocomio.

Questo è l’impegno dell’associazione Tanzania nel Cuore, da portare avanti con il contributo di tutti. Piccoli gesti per noi e un grande aiuto per qualcun altro.