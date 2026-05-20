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Un momento della scorsa edizione
A Vicoforte torna il concorso di poesie in lingue naturali
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Attualità | 20 maggio 2026, 10:42

A Vicoforte torna il concorso di poesie in lingue naturali

La premiazione si svolgerà domenica 24 maggio, alle 10, nella sala Polifunzionale

Un momento della scorsa edizione

Un momento della scorsa edizione

Domenica 24 maggio alle 10, a Vicoforte, nella Sala Polifunzionale (via Al Santuario, presso gli edifici scolastici) si svolgerà la cerimonia di premiazione dell’annuale edizione del Concorso di poesie in lingue naturali: piemontese, provenzale, Kyè, franco-provenzale, novarese, walser e varianti liguri. Le origini del Concorso risalgono al 1967 e nel tempo la premiazione ha interessato Mondovì e varie altre località del Monregalese e negli ultimi anni Vicoforte.

Le poesie saranno raccolte in una pubblicazione dal titolo “Magg: feuj ëd vers e reuse 2026” che andrà ad arricchire le pubblicazioni degli anni precedenti.

Nell'occasione verrà anche ricordato, con l'intervento del poeta Remigio Bertolino, il poeta Giuseppe Rosso (Bep Rosso) di Borgo San Dalmazzo e saranno esposte fotografie del Cuneese Paolo Leone. 

Parteciperanno parecchi autori delle poesie presentate, Elisa Revelli Tomatis autrice di numerose opere in versi ed in prosa in lingua piemontese ed alcuni studenti dell’Istituto comprensivo di Carrù, che hanno composto in piemontese versi in “haiku” (forma poetica di poche sillabe, di origine giapponese).

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