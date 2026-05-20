A Beinette inaugura la mostra “Mappe: insieme in viaggio”

L’Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Gli amici di Jim Bandana” e il patrocinio del Comune di Beinette, organizzano l’inaugurazione della mostra “Mappe: insieme in viaggio”.

Presso il porticato della biblioteca di Beinette verrà allestita una piccola mostra con i disegni e materiali prodotti durante le attività a tema viaggio, svolte durante l’anno scolastico in collaborazione tra la biblioteca e le scuole di Beinette.

Venerdì 22 maggio, alle 17:45, presso la biblioteca di Beinette, in Via Gauberti n.15, ci ritroveremo per l’inaugurazione e riflessioni sul tema del viaggio. Seguirà un piccolo rinfresco. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La mostra vuole essere un’occasione per riunire e presentare alle famiglie e alla cittadinanza il materiale prodotto in collaborazione con bambini, ragazzi e insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Beinette. A tutte e tutti loro va il nostro ringraziamento per ciò che abbiamo costruito insieme, per i momenti di lettura, di riflessione, di scambio in biblioteca o durante le serate organizzate in stretta collaborazione.

L’allestimento sarà visitabile per circa un mese, a partire dal 22 maggio, in orario di apertura della biblioteca (mercoledì dalle 20 alle 22, giovedì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30, sabato dalle 9:30 alle 11:30).

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857.