La Banda di Mondovì incanta il Santuario di Vico con il concerto per l’Ascensione

Nella bella serata di sabato 16 maggio un numeroso pubblico ha assistito ed apprezzato il Concerto della Banda Musicale di Mondovì sul sagrato della Basilica intitolata alla Natività di Maria Santissima Regina Montis Regalis.

Con la Basilica sullo sfondo, la Banda presentata da Simona Fiandino e diretta dal Maestro Maurizio Caldera, ha esibito un repertorio variegato, interessante e con arrangiamenti di musiche e canzoni del passato molto apprezzati. Brillante è anche stata l’esibizione del cantante Davide Conti che ha reso vivace la serata invitando il pubblico a partecipare e ad essere parte attiva del concerto.

L’affascinante atmosfera di un freddo sabato sera ha quindi consentito di proseguire la tradizione di un Concerto che da alcuni anni vuole salutare, nella ricorrenza dell’Ascensione, la città di Mondovì che il giorno seguente è giunta in processione per esprimere il ringraziamento alla Madonna e per onorare il voto del 1835, quando era stata colpita dall’epidemia di colera.

"Per il nostro Comune è un piacere poter onorare la tradizionale ricorrenza dell’Ascensione per il grande significato storico che rappresenta non solo per la città di Mondovì, ma per tutta la Diocesi che il 24 maggio del 2020, con il Vescovo Mons. Egidio Miragoli, aveva rinnovato il voto in occasione della pandemia da Covid19 - il commento del sindaco, Gian Pietro Gasco -. Un doveroso ringraziamento va a coloro che hanno seguito gli aspetti organizzativi, ed in particolare al Vice Sindaco Roberto Botto, all’Amministrazione del Santuario ed ai volontari delle Associazioni Vicesi, oltre al Presidente della Banda Musicale di Mondovì Mattia Germone, ai rappresentanti dei Comuni della nostra zona e di altre Istituzioni ed al Consigliere Rocco Pulitano in rappresentanza della Provincia, che hanno presenziato al Concerto".