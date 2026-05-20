Terzo incontro del gruppo di lettura Cime di Parole a Beinette

L’Associazione culturale AttivaMente e la Cooperativa Sociale “Gli amici di Jim Bandana”, hanno il piacere di ospitare il terzo incontro del gruppo di lettura Cime di Parole, presso la biblioteca di Beinette, giovedì 21 maggio 2026 alle ore 18:30.

“Cime di parole: abitare il margine con uno sguardo di genere” è un progetto che nasce grazie alla partecipazione della Fondazione Nuto Revelli a The Europe Challenge 2025/26, programma che riunisce biblioteche e comunità per affrontare a livello europeo transizioni della società contemporanea e attuare soluzioni creative a livello locale.

I primi due incontri hanno avuto luogo presso la Fondazione Nuto Revelli. “Leggere, per leggere. Pagine, pensieri e comunità”, a cura di Silvia Bevilacqua - come primo momento di confronto democratico e scambio, nel mese di marzo, e il secondo appuntamento nel mese di aprile, a partire dalle lotte di resistenza delle donne di ieri e di oggi e dai testi di riferimento di Nuto Revelli, Lalla Romano, Cathy La Torre.

Il terzo appuntamento, “Geografie del sè: abitare il corpo, ascoltare la mente” sarà dedicato al libro “Corpi invisibili” di Antonia Caruso (BeccoGiallo Editore), un saggio illustrato che attraversa quasi un secolo di storia italiana raccontando i corpi e le vite che la società ha marginalizzato, nascosto, deformato. Questo incontro del gruppo di lettura verrà ospitato dalla biblioteca di Beinette giovedì 21 maggio 2026, alle ore 18:30.

La partecipazione a questo e ai successivi incontri è gratuita e rivolta a tutte e tutti coloro che desiderano approfondire queste tematiche e scoprire nuove opportunità di lettura e confronto. La partecipazione è possibile anche per chi non ha potuto essere presente ai precedenti incontri. Per informarsi su questo e i successivi appuntamenti dei mesi di giugno, luglio e settembre si può consultare il sito della Fondazione Nuto Revelli, la pagina Facebook e la pagina Instagram della Borgata Paraloup. Sarà disponibile tramite questi canali un form da compilare per iscriversi a questo incontro. Inoltre, è possibile anche scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o consultare i canali social della biblioteca, dove condivideremo riferimenti e informazioni.