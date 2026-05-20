Donatella Signetti ospite del Rotary Club Cuneo col suo libro "Perché abbiamo bisogno della Dea"

La presentazione del libro "Perché abbiamo bisogno della Dea" (Aragno Edizioni, 2025), della professoressa Donatella Signetti, è stata al centro della serata culturale tenuta nei giorni scorsi dal Rotary Cuneo.

Il Prefetto del Club Michele Mestriner ha aperto l’incontro con le comunicazioni di rito, cedendo successivamente la parola al Presidente Daniel Gallina per il saluto agli ospiti e l’introduzione della serata.

Il Presidente Gallina ha accolto con particolare piacere Donatella Signetti, laureata in Storia delle Origini Cristiane presso l’Università di Torino, docente, giornalista e formatrice. Fondatrice della scuola di scrittura creativa “Bottega di Storie e di Parole”, conduce corsi di narrazione e scrittura autobiografica. Tra le sue pubblicazioni figurano "Vi parlo da qui" (2005), "La voce delle cose" (2009) e "55 domande e risposte sulle cose che contano" (2020).

Radicata nel territorio piemontese, la Prof.ssa Signetti porta avanti un importante lavoro di ricerca e divulgazione che coniuga rigore accademico e passione narrativa.

Ad accompagnarla nel dialogo e nella presentazione del volume è stata la Prof.ssa Alessandra Toce, docente di Lettere presso il Liceo Pellico Peano di Cuneo, alla quale il Club ha rivolto un sentito ringraziamento per la disponibilità e la partecipazione.

Nel corso della presentazione è stato illustrato il tema centrale dell’opera: la Grande Dea come prima immagine del divino, simbolo di vita, relazione e trasformazione. Attraverso un percorso che intreccia archeologia, mitologia, psicologia junghiana e antropologia, il libro propone una riflessione sulle origini culturali della disparità di genere, sul rapporto tra femminile e maschile e sulla necessità di una nuova visione capace di ricomporre equilibrio, cura e relazione.

L’opera invita a interrogarsi sulle radici profonde della nostra cultura e offre strumenti di lettura per comprendere le crisi sociali, spirituali ed ecologiche del nostro tempo.

Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto al socio Avv. Gianmaria Dalmasso per aver proposto e promosso questa significativa iniziativa culturale.

Nel corso della serata il Presidente Gallina ha inoltre consegnato un riconoscimento PH a Nives Forza, esprimendo la gratitudine del Club per il prezioso contributo offerto in numerose iniziative solidali e culturali.

Il riconoscimento è stato attribuito per la realizzazione dei tre libri di Nenè, capaci di donare gioia ai più piccoli e di sostenere le attività sportive dell’associazione Amico Sport, nonché per la costante partecipazione alla vita del Rotary e il supporto offerto — anche a nome del Rotary Club Cuneo 1925 — a favore di importanti realtà del territorio.

Un ulteriore ringraziamento è stato espresso per il significativo contributo fornito in occasione del Centenario del Club, realizzando insieme al marito Claudio diverse stampe celebrative, e per il sostegno alle attività di Medicina Digitale, mettendo generosamente a disposizione una stampante e collaborando attivamente all’accoglienza dei pazienti durante le giornate dedicate alle visite e agli esami.

I Soci del Rotary hanno infine espresso la loro più profonda riconoscenza anche per la donazione del proiettore, dello schermo e del computer alla Chiocciola, sottolineando il valore dell’impegno, della generosità e dello spirito di servizio che da sempre contraddistinguono Nives Forza.