“Chronos e Kairos”: al Vallauri trecento studenti raccontano il tempo tra scienza, arte e anima

Trecento studenti del “Liceo Scientifico delle Scienze Applicate” del Vallauri saranno protagonisti della decima edizione (parlando di chronos, va detto che esso corre parecchio…) del progetto “Con il cuore e con la mente”. I liceali del Vallauri tutti insieme e come una nave forte che raggiunge il porto con un unico intento condiviso sono pronti a farci esplorare il tempo da una prospettiva che unisce scienza, arte e anima. Se vi fa piacere e se vi incuriosisce, vi invitiamo a entrare in un mondo dove il tempo non è solo un concetto da misurare, ma un’esperienza da vivere e comprendere e a farvi ammaliare da esso. “Chronos e Kairos, il tempo della scienza e il tempo dell’anima” è un progetto che coinvolgerà gli studenti ed i visitatori in un viaggio che intreccia il tempo oggettivo delle scienze e quello emozionale dell’anima. Giunto ormai alla sua decima edizione, il progetto interdisciplinare trasforma gli studenti del corso del “Liceo scientifico delle Scienze Applicate” in giovani divulgatori appassionati e competenti.

Parlare di Chronos e Kairos insieme rappresenta una sfida perché due concetti radicalmente diversi: Chronos, infatti, il tempo lineare e misurabile, è quello che dominano le scienze, con la sua oggettività e la sua continua misurazione attraverso orologi e calendari. Kairos, invece, è il tempo dell’esperienza, del momento giusto, che non può essere quantificato, ma solo vissuto intensamente e soggettivamente.

Come può la scienza comprendere il tempo interiore? E come l’esperienza personale di Kairos può essere influenzata dal progresso della scienza?

Tutto è possibile dove la scienza incontra la fantasia e la razionalità matematica la creatività e l’arte. Il percorso espositivo, personalizzato in funzione dell’età dei visitatori, consentirà l’ingresso in una nuova dimensione di consapevolezza sviluppata attraverso esperimenti, curiosità, fantasia, arte .

Sono due le occasioni preziose da non perdere:

28 Maggio INGRESSO LIBERO DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 22:00.

29 Maggio INGRESSO riservato alle scuole con prenotazione DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00.

Seneca che già nel I secolo d.C di chronos se ne intendeva sostenenva: “Non exiguum temporis habemus, sed multum perdimus”. Chi siamo noi per dargli torto?

Vi aspettiamo al Vallauri numerosi, non perdete tempo, anzi, chronos.