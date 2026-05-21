L'attenzione e l'umanità della dottoressa ha svoltato la giornata in positivo

Riceviamo e pubblichiamo:

In data 20/05/2026, mi sono recata presso l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle per una visita ambulatoriale nel reparto di Medicina Interna / Trombofilia.

Siamo purtroppo sempre pronti a segnalare i disservizi e a lamentarci, ma ritengo sia doveroso e altrettanto importante dare il giusto risalto alle prestazioni d'eccellenza.

Sono rimasta piacevolmente colpita, in prima battuta, dalla grande educazione della Dottoressa, che si è subito presentata, un gesto di grande umanità che raramente ho riscontrato con altri specialisti. Con estremo scrupolo, ha voluto approfondire tutta la mia storia clinica e il mio trascorso. Ha risposto a ogni mia domanda con costante gentilezza e assoluta professionalità, visitandomi accuratamente e fornendomi indicazioni chiare e rassicuranti sul percorso terapeutico da seguire nei prossimi mesi.

Ci tengo a far sapere che, sebbene per la Dottoressa possa essere stata una normale giornata di lavoro, per me la sua attenzione ha svoltato la giornata in positivo.

Professionisti di questo calibro, capaci di coniugare competenza medica ed empatia, sono rari ed è giusto elogiarli quando offrono un servizio così eccellente.

Un grazie di cuore alla Dott.ssa Serraino e a tutta la struttura per l'ottimo servizio ricevuto.

Stefania Sordello