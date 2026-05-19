Savigliano, sulle nomine in Oasi Giovani il sindaco Portera respinge le accuse: "Nessun Manuale Cencelli"

Riceviamo e pubblichiamo.

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Gentile direttrice,

nei prossimi giorni vi sarà la definizione completa del nuovo consiglio direttivo di Oasi Giovani, ente del Terzo Settore di Savigliano: a norma di Statuto 3 membri sono (già stati) nominati dal sindaco e 4 membri saranno eletti dalla prossima assemblea di fine maggio.

Si tratta di un appuntamento quadriennale di una certa importanza soprattutto per i giovani della nostra città che beneficiano dei numerosi servizi offerti da questo storico ente.

Al riguardo prendo spunto dal recente comunicato del Partito Democratico e del Gruppo consiliare Spazio Savigliano e respingo del tutto le affermazioni sul manuale "Cencelli" asseritamente da me adottato, non solo e non tanto per il fatto che se così fosse l'avrei applicato malissimo stante il clamoroso squilibrio, ma soprattutto per il fatto che valutando quattro anni di amministrazione, dovrebbe essere ormai chiaro il fatto che nelle nomine e designazioni non mi sono mai fatto condizionare né dalla "appartenenza", né dalla "non appartenenza" delle persone al nostro progetto, bensì esclusivamente dalle caratteristiche dei singoli funzionali all'obiettivo. Ne è prova il fatto che lo stesso comunicato nulla ha da dire in merito "al valore personale e alla qualità dei profili scelti" e d'altra parte poiché le firme sulle nomine le ho apposte io personalmente, sono perfettamente cosciente di essere responsabile in prima persona del buon esito nel tempo delle scelte stesse.

I tre consiglieri da me convintamente nominati (Valter Nicoletti, Bruna Bassetti e Pietro Vivalda, i quali peraltro, beninteso, nulla mi hanno chiesto!), così come i quattro membri che saranno eletti dalla assemblea meritano a questo punto di poter svolgere il proprio ruolo nella massima concordia tra loro, senza essere oggetto di polemiche esterne di parte e men che meno di partito, a prescindere dalle modalità di nomina, di appartenenze pregressa etc..., con la piena fiducia che abbiano come unico obiettivo quello di offrire servizi di qualità alla nostra gioventù. Poiché peraltro opereranno gratuitamente per quattro anni a beneficio del prossimo, a maggior ragione è doveroso garantir loro la giusta serenità!

Oasi Giovani è un patrimonio prezioso di tutta la città frutto della generosità secolare di numerosi benefattori, fortunatamente custodito con cura e scrupolo dalle amministrazioni che si sono succedute nel corso delle generazioni e per questo sento il dovere di ringraziare il presidente uscente Gianfranco Saglione e l'intera amministrazione di Oasi Giovani per l'ottimo lavoro svolto e ancor più per la proficua collaborazione di questi anni con l'amministrazione comunale.

Non è vero che Oasi Giovani mi ha chiesto di rinominare almeno uno dei due (soli) membri uscenti rieleggibili. Me lo hanno chiesto alcuni uomini che sono stati nel tempo amministratori dell'ente. Ed è cosa diversa! E di ciò ho dato notizia al Presidente.

Al riguardo condivido in linea generale l'utilità che vi possa essere parziale continuità nell'amministrazione, ma i due unici membri uscenti che sono rieleggibili (Federica Pio e Paolo Cussino, che hanno svolto la funzione solo per un mandato, peraltro egregiamente come tutti gli altri) erano stati eletti dalla assemblea e quindi ritengo corretto che la valutazione sulla rielezione sia affidata proprio alla assemblea che li aveva scelti.

Aggiungo infine che ho ritenuto di nominare i 3 membri con congruo anticipo per consentire agli associati una ponderata valutazione affinché possano essere individuati i profili mancanti da inserire nella compagine amministrativa in modo che nominati ed eletti possano armoniosamente integrarsi fra loro e completarsi a vicenda nell'ottica di una amministrazione che possa valorizzare le iniziative già in corso e consolidate, proporre nuove attività se possibile allargando ulteriormente la rete e le occasioni di relazione con gli altri enti del territorio (Comune e Istituzioni scolastiche inclusi), implementare la comunicazione, individuare nuove opportunità e nuovi spazi anche per attività ricreative giovanili, ottimizzare la redditività dei cespiti dell'ente e valutare eventuali nuove formule strutturali, se ritenute migliorative della attuale e valorizzare e nobilitare le ricche e pregevoli risorse umane che oggi portano avanti concretamente i progetti dell’ente.

A tutti coloro che avranno l'onore e l'onere di amministrare Oasi Giovani per il prossimo mandato auguro buon lavoro e assicuro fin da ora la piena disponibilità alla collaborazione da parte della amministrazione comunale.

Antonello Portera, sindaco di Savigliano