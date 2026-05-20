La Lampada della Pace arriva a Savigliano. Al via la Festa della Cultura

È arrivata questa mattina, mercoledì 20 maggio, a Savigliano la Lampada della Pace, simbolo del “Giro d’Italia per la Pace”, iniziativa nazionale nata per lanciare un messaggio di dialogo e fratellanza in un periodo segnato da conflitti internazionali.

L’arrivo della lampada ha aperto simbolicamente la Festa della Cultura 2026, la rassegna che fino a domenica 24 maggio coinvolgerà la città con decine di appuntamenti promossi dalle associazioni della Consulta Cultura e Promozione del Territorio.

L’edizione di quest’anno è dedicata proprio al tema della pace. Per questo motivo l’avvio della manifestazione è coinciso con il Salone del Volontariato organizzato in piazza Santarosa, dove per tutta la mattinata le associazioni di solidarietà e volontariato del territorio si sono presentate ai giovani e agli studenti delle scuole cittadine.

La Lampada della Pace è stata accompagnata fino al centro della piazza dai bambini e dalle bambine dei due istituti comprensivi di Savigliano, il ‘Santorre di Santarosa’ e il ‘Papa Giovanni XXIII’, in un momento particolarmente partecipato e carico di significato. Ad accoglierla il sindaco Antonello Portera insieme agli amministratori comunali, ad alcuni sindaci del territorio e alle autorità civili e militari.

Il primo cittadino ha sottolineato a sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa per tutta la comunità saviglianese: “Accogliere la Lampada della Pace nella nostra città significa ribadire con forza l’importanza del dialogo, della solidarietà e della fratellanza tra i popoli. Abbiamo voluto dedicare questa edizione della Festa della Cultura proprio al tema della pace, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini in un percorso condiviso di riflessione e partecipazione. Vedere i bambini accompagnare la lampada è stato uno dei momenti più emozionanti della giornata, perché rappresenta un messaggio di speranza affidato alle nuove generazioni”.

Il “Giro d’Italia per la Pace” ha preso il via da Napoli nello scorso febbraio e attraversa numerose città italiane con l’obiettivo di sensibilizzare sul valore della pace e della cooperazione tra i popoli. L’iniziativa assume un significato ancora più forte perché inserita nelle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, avvenuta nel 1226.

La Festa della Cultura proporrà nei prossimi giorni concerti, reading poetici, mostre artistiche, visite guidate, proiezioni e incontri pubblici, coinvolgendo l’intero mondo culturale saviglianese.

Tra gli appuntamenti dedicati alla pace, giovedì 21 maggio alle 21 all’Ala Polifunzionale di piazza del Popolo si terrà l’Incontro interconfessionale per la pace, promosso dal Tavolo della Pace di Savigliano in occasione dell’arrivo della Lampada della Pace.

Sempre nella giornata di mercoledì, alle 18 alla Crosà Neira, è in programma l’incontro pubblico dal titolo ‘No alla guerra: un’altra difesa è possibile?’, con la partecipazione di Francesco Vignarca, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo. L’appuntamento sarà accompagnato dall’esibizione del coro polifonico 'Once Upon a Choir.