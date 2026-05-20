“Magliano riparte”: il candidato Francesco Belgrano ha presentato squadra e programma per rilanciare il paese [FOTO E VIDEO]

Una Magliano Alpi volenterosa e “operaia”, con radici ancorate a quanto di positivo realizzato nel passato, ma con uno sguardo rivolto al futuro del paese.

Questo è l’intento del 44enne candidato sindaco Francesco Belgrado, che alla testa della squadra di “Magliano riparte” lancia la sfida con la quale punta con determinazione a ridare una guida al Municipio, dopo l’ultimo sofferto anno del commissariamento.

Il gruppo si è presentato ieri sera, martedì 19 maggio, con una partecipata serata tenuta nel salone della biblioteca civica, dove ha passato in rassegna le direttrici di un programma elettorale col quale punta a offrire risposte concrete alle esigenze della comunità. Per farlo, il candidato alla carica di primo cittadino auspica il sostegno di tutta la cittadinanza, in vista della quasi imminente tornata elettorale di domenica 24 e lunedì 25 maggio.

Da Belgrano è così giunto un primo messaggio. “Ogni decisione sarà presa per il bene collettivo", ha voluto premettere prima di approfondire le priorità di un programma amministrativo col quale “invertire la tendenza".

"Magliano – ha spiegato – è stata oggetto di tanti investimenti infrastrutturali, ma i benefici per il territorio sono stati secondari. Abbiamo una discarica che non dà reali vantaggi ai cittadini e per questo vorremmo avere voce in capitolo all’interno dell’Azienda Consortile Ecologica Monregalese, avendo la garanzia di controlli continui e compensazioni a favore del territorio. Abbiamo un progetto specifico per la riduzione della tassa rifiuti, da realizzarsi utilizzando il 15% delle compensazioni ambientali. Puntiamo poi a ridurre la distanza tra frazioni e centro paese attraverso un servizio di trasporto pubblico 'intelligente'. Vogliamo risolvere concretamente tante piccole situazioni, minori ma presenti, insieme a progetti di più ampio respiro, per dare nuovo sviluppo al paese”.

Figlio del compianto sindaco Edoardo, medico che fu primo rappresentante del paese nel corso della consigliatura 2004-2009, rivestendo un importante ruolo nella comunità anche oltre quel periodo, Francesco Belgrano si è detto determinato nel voler raccogliere quella importante eredità. “Parlo di oltre vent’anni anni di associazionismo e impegno quotidiano sul territorio, ho l’onore di raccogliere questo testimone e continuare su questo esempio, per realizzare concretamente una storia che viene da lontano”.

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