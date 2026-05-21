Un successo la 16ª edizione di "Bonelli Windsurf"

La scorsa settimana, dal 12 al 14 maggio, si è svolta la XIV edizione di "Bonelli Windsurf".

Un gruppo di 50 alunni/e, accompagnato dagli insegnanti Danilo DOTTA e Caterina DUTTO, si è recato ad Arma di Taggia e, sotto la guida del prof. Bruno GIORDANO, istruttore federale, e del suo collega Brunello VALLE, ha partecipato a questo vero e proprio "corso intensivo" di windsurf.

Sono stati tre giorni con i piedi nell'acqua, dalle 9 del mattino alle 18 del pomeriggio, ai "Bagni Germana", un luogo particolarmente adatto e protetto per questo tipo di attività. L'esperienza è stata preparata nelle settimane precedenti da lezioni pomeridiane di 3h l'una, in palestra, dove sono state impartite le nozioni teoriche fondamentali riguardanti i venti, le tecniche, la sicurezza; è stata anche insegnata loro la modalità con cui prendere confidenza con tavole e vele. Si tratta di un progetto rodato, unico e ammirato da tante scuole d'Italia.

Il prof. Giordano, insegnante per 30 anni al "Bonelli" e che ha ideato e gestito fin dall'inizio questo evento, è in pensione da settembre 2025, ma si è ancora prestato a condurre questo appuntamento annuale, anche sotto l'invito della Dirigente, Prof.ssa Sandra Bosco, che crede fortemente nella valenza di questa iniziativa. L'auspicio è che questa esperienza possa proseguire ancora a lungo, visto l'entusiasmo e il gradimento che riscuote ogni volta.