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Scuole e corsi | 21 maggio 2026, 16:30

Vallauri, consegnate le borse di studio BTM agli studenti più meritevoli

Premiati al polo fossanese sei diplomandi distintisi per risultati, impegno e comportamento. Presentati anche i progetti della banca dedicati ai giovani, con ulteriori riconoscimenti da parte di AlbaSolar

Vallauri, consegnate le borse di studio BTM agli studenti più meritevoli

Anche quest’anno sono state consegnate, presso il Vallauri di Fossano, le borse di studio promosse da Banca Territori del Monviso a favore di studenti e studentesse dell’istituto che si sono distinti per impegno, risultati scolastici, qualità comportamentali e relazionali. 

A ricevere il riconoscimento sono stati Fabio Zerbin della 5BE, Luca Grosso della 5EI, Matteo Longo della 5BL, Paolo Sorasio della 5BM, Samuele Stirano della 5AN e Agnese Ferrua della 5AT.

Durante l’incontro sono intervenuti il Dirigente Scolastico Paolo Cortese e il Direttore Generale BTM Luca Murazzano, sottolineando come la partnership tra scuola e Bcc, attraverso il riconoscimento del merito, faccia crescere il senso di comunità nel nostro territorio. «Investire negli studenti significa investire nel futuro del territorio. La collaborazione tra la nostra banca e le scuole è il motore che trasforma il merito scolastico in energia per l'intera Comunità» - osserva il Direttore Murazzano - «la sinergia tra scuola che educa e banca che sostiene, fa della crescita individuale un valore collettivo. Siamo fermamente convinti che la cooperazione tra istituzioni sia la chiave per un territorio più unito e solidale, un importante volano di sviluppo per le Comunità dove, da oltre 70 anni, “facciamo bene banca”».

Nel corso della cerimonia sono stati presentati ai ragazzi presenti in una gremita aula magna i tanti progetti che Banca Territori del Monviso porta avanti in favore dei giovani, da EduFinBTM (percorso di educazione finanziaria sviluppato da BTM e accreditato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che quest’anno ha raggiunto oltre 3000 studenti dalla terza media alla quinta superiore) a Next-BTM Young Community con il suo Advisory Board, dove i giovani possono portare la propria visione e il proprio contributo direttamente ai vertici della banca, contribuendo concretamente alla crescita inclusiva della Bcc e allo sviluppo di progettualità utili per il territorio dove vivono, studiano e lavorano.

Nel corso della mattinata sono state inoltre consegnate ulteriori borse di studio da parte dell’azienda AlbaSolar, anch’essa presente all’iniziativa, agli studenti Stefano Nota della 5AN e Cristian Eandi della 5AE.

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