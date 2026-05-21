Vallauri, consegnate le borse di studio BTM agli studenti più meritevoli

Anche quest’anno sono state consegnate, presso il Vallauri di Fossano, le borse di studio promosse da Banca Territori del Monviso a favore di studenti e studentesse dell’istituto che si sono distinti per impegno, risultati scolastici, qualità comportamentali e relazionali.

A ricevere il riconoscimento sono stati Fabio Zerbin della 5BE, Luca Grosso della 5EI, Matteo Longo della 5BL, Paolo Sorasio della 5BM, Samuele Stirano della 5AN e Agnese Ferrua della 5AT.

Durante l’incontro sono intervenuti il Dirigente Scolastico Paolo Cortese e il Direttore Generale BTM Luca Murazzano, sottolineando come la partnership tra scuola e Bcc, attraverso il riconoscimento del merito, faccia crescere il senso di comunità nel nostro territorio. «Investire negli studenti significa investire nel futuro del territorio. La collaborazione tra la nostra banca e le scuole è il motore che trasforma il merito scolastico in energia per l'intera Comunità» - osserva il Direttore Murazzano - «la sinergia tra scuola che educa e banca che sostiene, fa della crescita individuale un valore collettivo. Siamo fermamente convinti che la cooperazione tra istituzioni sia la chiave per un territorio più unito e solidale, un importante volano di sviluppo per le Comunità dove, da oltre 70 anni, “facciamo bene banca”».

Nel corso della cerimonia sono stati presentati ai ragazzi presenti in una gremita aula magna i tanti progetti che Banca Territori del Monviso porta avanti in favore dei giovani, da EduFinBTM (percorso di educazione finanziaria sviluppato da BTM e accreditato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che quest’anno ha raggiunto oltre 3000 studenti dalla terza media alla quinta superiore) a Next-BTM Young Community con il suo Advisory Board, dove i giovani possono portare la propria visione e il proprio contributo direttamente ai vertici della banca, contribuendo concretamente alla crescita inclusiva della Bcc e allo sviluppo di progettualità utili per il territorio dove vivono, studiano e lavorano.

Nel corso della mattinata sono state inoltre consegnate ulteriori borse di studio da parte dell’azienda AlbaSolar, anch’essa presente all’iniziativa, agli studenti Stefano Nota della 5AN e Cristian Eandi della 5AE.