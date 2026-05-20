“Destinazione maturità!” al Teatro Milanollo: il Laboratorio teatrale e coreutico dell’Arimondi-Eula torna in scena

Savigliano si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con il teatro scolastico firmato Arimondi-Eula. Il Laboratorio teatrale e coreutico dell’istituto presenta infatti “Destinazione maturità!”, spettacolo in programma al Teatro Milanollo nelle serate di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno alle 21, con una replica mattutina riservata alla scuola nella giornata del 4.

Il progetto, che rinnova il percorso avviato con successo negli anni precedenti, è stato realizzato sotto la guida dell’esperta esterna Mariella Fissore e dell’ex docente Beatrice Bosio, con il coordinamento delle professoresse Valeria Capriolo e Doriana Chiapello. A portarlo in scena saranno 44 studenti, protagonisti di un lavoro che ha unito impegno, creatività e partecipazione.

La trama prende avvio nel giorno dell’esame di maturità all’Arimondi-Eula, quando un incidente durante un esperimento di chimica libera nell’edificio un gas tossico capace di mandare in crisi e pietrificare i professori. La prova viene così sospesa e per i maturandi si apre una corsa contro il tempo: per ristabilire la normalità dovranno trovare l’antidoto, nascosto in paesi lontani e ottenibile soltanto superando difficili prove artistiche.

Ne nasce una sfida serrata tra due gruppi contrapposti, impegnati in un viaggio avventuroso alla ricerca degli elementi necessari per salvare la situazione e conquistare un premio speciale: il diploma con il massimo dei voti, senza dover sostenere l’esame. Ma il percorso, già ricco di ostacoli, sarà segnato da un imprevisto destinato a cambiare tutto.

Lo spettacolo è aperto non soltanto ad alunni e famiglie, ma a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di offrire una serata leggera e divertente e, al tempo stesso, valorizzare il lavoro svolto dagli studenti nel corso dell’ultimo anno. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati e si esauriscono rapidamente.