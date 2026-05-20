All’opera, ragazzi! Due classi dell'Arimondi-Eula al Teatro Regio tra lezione, prove e spettacolo

Due classi dell’istituto Arimondi Eula di Savigliano, la 4ªA Scientifico e la 4ª Classico, hanno preso parte al progetto “All’opera, ragazzi!” promosso dal Teatro Regio di Torino, vivendo un’esperienza articolata in due giornate dedicate alla conoscenza del mondo lirico.

Il percorso si è svolto in due momenti distinti. Nella mattinata di martedì 28 aprile, gli studenti hanno raggiunto il Teatro Regio per assistere a una conferenza introduttiva, durante la quale è stata ripercorsa la storia della lirica italiana ed è stata illustrata la trama de “I puritani” di Vincenzo Bellini, ultima opera del compositore catanese prima della morte.

Al termine dell’incontro, gli studenti hanno potuto rivolgere domande e approfondire aspetti legati al panorama operistico italiano e non solo. La visita è poi proseguita con un percorso dietro le quinte del teatro, che ha permesso di scoprire il lavoro di tutte le professionalità necessarie alla messa in scena di uno spettacolo lirico, oltre agli interpreti sul palco.

La giornata si è conclusa con l’assistenza a una parte delle prove generali dell’opera, vista in anteprima rispetto alla rappresentazione ufficiale.

L’8 maggio, gli studenti sono tornati al Regio in veste di spettatori per assistere allo spettacolo completo, vivendo l’esperienza in un contesto elegante e suggestivo. L’opera, pur nella sua durata, è stata seguita con partecipazione e ha suscitato apprezzamenti per l’interpretazione dei cantanti e per le scelte registiche.

Dietro l’apparente intreccio amoroso, l’opera ha offerto una lettura più profonda della psicologia dei personaggi, con particolare attenzione alla figura di Elvira e alla sua dimensione di follia, intrecciata alla forza evocativa dell’orchestra. Un’esperienza che ha unito formazione, emozione e scoperta, trasformando la conoscenza della lirica in un incontro diretto con il teatro musicale.