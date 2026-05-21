Volley D / F : le atlete del Centallo brillano nella seconda giornata della fase play off promozione

Mercoledì 20 maggio si è giocata la seconda giornata della fase play off promozione del campionato regionale di serie D e, nel girone F, la gara più attesa era quella tra il CENTALLO ed il VIVIENERGIA SCURATO, entrambe vincitrici all’esordio.

Nel palazzetto Centallese, gremito di spettatori, nonostante la serata infrasettimanale, si è disputata una sfida di alto livello tecnico, vinta con merito in tre set fotocopia dalle padrone di casa.

Nel corso dei parziali, dall’esito finale mai in discussione, Capitan GIORDANO e compagne hanno sfoderato una prestazione eccelsa: concentrazione altissima, efficienza con percentuali da altra categoria, aggressività su ogni pallone e voglia di vincere, tanta voglia di vincere.

Il punteggio pieno consegna tre punti alle rosso blu, che, considerato il risultato della contemporanea partita di Omegna, possono festeggiare con un turno di anticipo la promozione in serie C, dando vita alla festa con tutti i tifosi e con le giovani del settore giovanile, sempre presenti sugli spalti.

“Bisognerebbe cominciare dalla fine: una festa bellissima per il raggiungimento di un obiettivo fantastico, che riporta la nostra società nella più alta categoria regionale, ma, come sempre, il mio plauso e tutto il mio ringraziamento vanno a questo gruppo di ragazze, una squadra vera, formata da atlete di alto livello, giocatrici e prime allenatrici di loro stesse e delle compagne. Rimane ancora una gara da affrontare e venerdì ci alleneremo come al solito, dopodichè, tirato un respiro di sollievo, faremo un punto di situazione con la società, che ringrazio per tutto.”

Prossima gara sabato 23 maggio, ore 21.00 a Omegna (VB), contro SARA OMEGNA PALLAVOLO.

Palleggiatrici: FANTINI Jessica, PEANO Anna; Centrali: FERRERO Camilla, ROASIO Beatrice, BOLLA Giulia, ISAIA Federica; Opposti: CASTELLINO Giorgia, ORSI Alice; Schiacciatrici: LAMBERTO Erica, FERRERO Lucia, CIRLA Chiara, GIORDANO Elisa (capitano); Liberi: ROMANO Sofia, MATTALIA Rachele.

I*Allenatore Franco MASSUCCO II* Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA

Parziali di gara :

(25-18, 25-18, 25-16).