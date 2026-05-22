Bra: un ciclo di incontri a supporto dei caregiver e di chi si prende cura delle persone malate

Prendersi cura di un familiare non autosufficiente o affetto da malattie neurodegenerative è un impegno che richiede amore, pazienza e un’immensa quantità di energia. Spesso, però, in questo percorso ci si sente soli o sovraccarichi.

Il Servizio sociale intercomunale dell’Ambito di Bra, in collaborazione con l’associazione “La bottega del possibile” e con il supporto dell’Asl CN2 e della Fondazione Crc, ha dato vita all’iniziativa “Lo spazio per chi si prende cura”, che prevede un ciclo di incontri condotti da esperti al fine di fornire un supporto concreto a chi presta assistenza. Uno spazio protetto dove poter condividere le proprie fatiche, scambiarsi soluzioni pratiche e trovare idonee strategie nel confronto con chi vive situazioni simili.

Per il 2026 sono in programma 10 appuntamenti che si svolgeranno nei lunedì 25 maggio, 15 giugno, 6 e 27 luglio, 7 e 28 settembre, 19 ottobre, 9 e 30 novembre, 21 dicembre presso la Sala Gaia della Casa della comunità di Bra, al secondo piano dell’ex ospedale "Santo Spirito" (in via Vittorio Emanuele II 3), dalle 17 alle 18,30. A questi seguiranno altri 5 incontri già calendarizzati per il 2027. Tutti gli incontri sono gratuiti e ad accesso libero senza prenotazione, accessibili sia ai caregiver professionisti che a tutti coloro che si prendono cura di persone (over 60) affette da patologie neurodegenerative.