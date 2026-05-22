Fondatore e grande visionario: l’affetto ed il ringraziamento della Comunità Slow Food della Valle Maira a Carlo Petrini

Sono tanti i ricordi che restano, i progetti e soprattutto le visioni di Carlo Petrini. In questo triste giorno della notizia della sua morte, ci giungono queste importanti parole da parte della Comunità Slow Food della Valle Maira, di cordoglio e sentito ringraziamento:



“La Comunità Slow Food della Valle Maira, insieme al portavoce Matteo Monge, si unisce alla Comunità Slow Food Nazionale e Internazionale nella dipartita di Carlo Petrini, fondatore e grande visionario. Encomiabile è stata l’attenzione che ha dato e voluto attraverso una particolare visione dell’agricoltura, il legame con la terra, le terre alte, le micro aziende, le stesse che hanno a cuore e sono custodi veramente del Creato. Un Creato spesso nascosto, impervio e difficile, che lui ha saputo riconoscere.”



La Comunità Slow Food della Valle Maira è nata il 30 giugno 2024 e composta da 21 membri, tra produttori e ristoratori locali, gioca un ruolo importante per la promozione turistica e gastronomica della valle. Da novembre 2025, grazie all’interessamento dell’Amministrazione della città di Dronero e dei suoi uffici, il terzo sabato del mese si sviluppa sotto l’ala del teatro Iris il Mercato della Comunità.



“Il grande grazie che dobbiamo a Carlo è per la grande attenzione che ha avuto per le terre alte, per aver dato questa visione di buono, pulito e giusto. La Comunità Slow Food della Valle Maira sta vivendo proprio questa esperienza, con l’intento di portare avanti questa missione attraverso l’azione di tutti i produttori che stanno cercando di raccontare le terre alte della nostra Valle attraverso prodotti buoni, puliti e giusti”.

