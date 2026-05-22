La XV edizione di “Famiglia sei Granda” propone 12 iniziative in 5 città della provincia di Cuneo

La XV edizione di “Famiglia sei Granda”, la grande festa diffusa della famiglia ideata dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo, in concomitanza con la Giornata internazionale della famiglia che si celebra ogni anno il 15 maggio, quest’anno prevede 12 appuntamenti che per quasi un mese, dall’8 maggio al 7 giugno 2026, coinvolgeranno 5 diverse città della provincia di Cuneo. Bra, Fossano, Montemale, Busca ed Alba, infatti, faranno da palcoscenico alle diverse iniziative che termineranno a Bra domenica 7 giugno con “Famiglie in festa 2026”. Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.forumfamigliecuneo.org.

“‘Famiglia sei Granda’ compie quindici anni, una ricorrenza importante da festeggiare durante le tante iniziative che riuniranno e coinvolgeranno le famiglie del territorio nei mesi di maggio e giugno, con momenti di approfondimento e riflessione ma anche di condivisione di intenti e di giochi – spiega Silvio Ribero, presidente del Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Cuneo -. Il merito della ricchezza di questo calendario è di tutti coloro che fanno parte della realtà del Forum Famiglie Cuneo, ovvero ABC Piemonte, ACLI provinciale, Af-Fidati, AGeprovinciale, AGESC, Amci, ANFN, CAV, CIF provinciale, UCIIM, Coldiretti, Consultori familiare UCIPEM, CSI Cuneo, Famiglia e dintorni, Famigliarmente Alba, Liretta, Movimento Cristiano Lavoratori, Movimento Famiglie Nuove, Movimento per la vita, OASI giovani, Papa Giovanni XIII, unitamente alle Consulte delle Famiglie dei Comuni di Bra e Busca. Non mancherà occasione anche di promuovere la CartaF6G, lo strumento che grazie al contributo delle Fondazioni CRC e CRT e il supporto di undici Comuni della Granda, proponiamo alle famiglie per accedere a promozioni e iniziative dedicate”.

IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI DI “FAMIGLIA SEI GRANDA” 2026

Sabato 23 maggio, alle 10.30 a Busca, presso il Parco del Maira (piazza Papa Giovanni Paolo II) si terrà la cerimonia di “Piantumazione dell’albero della leva 2025”. Per festeggiare i nuovi nati del 2025 sarà messo a dimora un nuovo albero che andrà ad abbellire il Sentiero sul Maira in via di allestimento.

Venerdì 5 giugno 2026, alle 18.45, presso la Sala Riolfo della biblioteca civica di Alba (via Vittorio Emanuele II, 19), la giornalista e scrittrice Giorgia Cozza condurrà l’incontro “Diventare genitori: crescere insieme ed educare con rispetto”, nell’ambito del percorso “Ricominciamo da noi”, proposto dall’associazione Rete Mamma. Seguirà un aperitivo conviviale offerto da Rete Mamma, durante l’incontro sarà possibile avvalersi del servizio gratuito di baby parking. Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026, alle 18.45, in piazza Giolitti a Bra, si svolgerà il Baile Festival, organizzato dall’associazione O.P.E.P. – Ogni Passo È un Passo ETS. Si parlerà di bullismo, cyberbullismo, promozione del protagonismo giovanile e dell’aggregazione positiva tra giovani.

Domenica 7 giugno 2026, la città di Bra si colorerà con “Famiglie in Festa 2026”. Alle 9.00, da piazza Giolitti, partirà “Bici in città”, la biciclettata non competitiva a cura della Uisp e, alle 14.30, arriverà l’autobus teatrale a due piani di Sciara Progetti “Questo non è un autobus”, un’esperienza immersiva e partecipativa sul tema della violenza di genere, laboratori, giochi da tavolo, scacchi.