Distretto del Cibo del Roero: Marco Scuderi nominato vicepresidente

Le Associazioni dei Commercianti di Alba e di Bra saranno rappresentate nel Consiglio di Amministrazione del Distretto del Cibo del Roero da Marco Scuderi (ACA), eletto vicepresidente, che rimarrà in carica per il prossimo triennio affiancando il Presidente confermato, Silvio Artusio Comba.

Scuderi è funzionario dell’Associazione Commercianti Albesi, dove ricopre il ruolo di responsabile Marketing del Territorio ed è manager del Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra.

«Accolgo con entusiasmo la nomina a vicepresidente del Distretto del Cibo del Roero – dichiara Scuderi - con la consapevolezza del valore e della responsabilità che questo incarico rappresenta.

Confido che le esperienze maturate in questi anni possano essere un contributo utile e concreto per sostenere il percorso di crescita del Distretto. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente Silvio Artusio Comba per il lavoro svolto nei primi anni di attività del sodalizio, che ha consentito di costruire basi solide su cui proseguire con rinnovato entusiasmo. Sono certo che, con il nuovo Consiglio di Amministrazione, sapremo sviluppare tutte le sinergie necessarie per dare vita a un percorso condiviso e a un proficuo lavoro di squadra.

L’obiettivo sarà quello di rafforzare ulteriormente il coinvolgimento del territorio del Roero, valorizzandone appieno le peculiarità e la biodiversità che lo caratterizza, promuovendo una stretta collaborazione con le Amministrazioni locali e, soprattutto, dando visibilità e opportunità alle imprese della filiera agroalimentare che rappresentano il cuore pulsante di questo progetto. Un impegno corale, orientato a generare valore per il territorio, nel segno di una crescita sostenibile e condivisa».

Il direttivo del DCR si completa con i confermati Luca Truzzi (Coldiretti Cuneo), Roberto Cerrato (Associazione Valorizzazione Roero), Enrico Faccenda (sindaco Canale e rappresentante del Mercato Ortofrutticolo del Roero) e con i nuovi consiglieri eletti in rappresentanza dei Comuni aderenti: Paolo Rosso, sindaco di Monteu Roero, e Stefano Rosso, sindaco di Sommariva Perno. A tutti, i migliori auguri di buon lavoro.