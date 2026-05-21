Bra, tre giorni per la comunità educante tra scuola, teatro e laboratori all’aperto

Dal 28 al 30 maggio 2026 Bra celebrerà i percorsi scolastici e sociali della città con il Festival della comunità educante, un’iniziativa ampia e partecipata che porta a conclusione diversi progetti dedicati a giovani e famiglie avviati nei mesi scorsi sotto la Zizzola.

Si comincia giovedì 28 maggio con lo spettacolo conclusivo di “Comunità educante in scena”, progetto che ha coinvolto gli studenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado con l’obiettivo di affrontare il tema delle relazioni con i pari, con gli adulti e con se stessi. Il percorso ha messo al centro la partecipazione degli studenti attraverso la realizzazione di cortometraggi, per favorire creatività, pensiero critico e autonomia. In programma un doppio appuntamento: alle 8 all’Auditorium BPER per le scuole e alle 20.30 al centro polifunzionale “G. Arpino” per tutti. Alle 17.30, nella sala affrescata di Palazzo Mathis, sarà presentato anche il nuovo logo dello spazio progettato dai giovani e per i giovani all’interno del Movicentro.

Venerdì 29 maggio sarà invece la volta dello spettacolo teatrale dei bambini e dei ragazzi protagonisti del progetto STAR, iniziativa finanziata con il contributo della Fondazione Crt e rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’ingresso sarà gratuito.

Il giorno clou della manifestazione sarà sabato 30 maggio, quando i giardini del Belvedere della Rocca diventeranno un grande spazio vivo e condiviso, in cui natura e comunità si incontrano tra laboratori, attività e momenti di partecipazione. Dalle 15 alle 18 è prevista la festa dei centri aggregativi cittadini, in collaborazione con Salesiani, oratorio di Sant’Andrea e associazione Quartiere Madonna Fiori, un momento di condivisione con famiglie e ragazzi per raccontare il progetto “Spazi di Comunità”, finanziato dalla Fondazione CRC.

Nel pomeriggio si susseguiranno anche le visite guidate agli alberi del percorso botanico dei giardini, in programma alle 15.30 e alle 16.30. Per i più piccoli, dagli 8 anni in su, sono previsti due appuntamenti con il laboratorio “Il cavolo rosso come indicatore di pH”, alle 15 e alle 16.30, per scoprire in modo semplice e divertente il comportamento di acidi e basi grazie al cavolo rosso, speciale indicatore naturale. Sarà inoltre possibile osservare rocce, minerali e animali da vicino, per un’esperienza scientifica completa. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a craveri@comune.bra.cn.it.

Sempre durante il pomeriggio spazio alla creatività con le attività di Scuola Aperta, Scuola Aperta Junior e Scuola di Quartiere, che proporranno laboratorio di scacchi e dama, giochi in scatola, attività in collaborazione con il Centro Scienza di Torino, trucca bimbi ed esposizione degli elaborati realizzati durante l’anno. Alle 15 e alle 16.30 è previsto anche il laboratorio creativo all’aria aperta “Maschere selvagge”, rivolto ad adulti e bambini dagli 8 anni in su, durante il quale foglie, rami, semi e materiali naturali raccolti insieme diventeranno maschere indossabili e creature fantastiche. Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a traversa@comune.bra.cn.it.

Per tutto il pomeriggio sarà inoltre allestita l’esposizione dei lavori del doposcuola a cura dei volontari di Terra di mezzo, con oggetti in argilla, dipinti e creazioni artistiche realizzate dai ragazzi, insieme al progetto finale dell’anno. Non mancherà infine un pomeriggio di divertimento, musica e creatività con i Salesiani, aperto ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie e alle loro famiglie, con balli, animazione, foto e lavori realizzati durante l’anno, oltre a una sala giochi all’aperto con calcetto, ping pong e altre attività.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.