Premio Cherasco Storia, borsa di studio alla 4B dell’Arimondi-Eula

Gli studenti della classe 4B del Liceo Scientifico dell’IIS Arimondi-Eula hanno conquistato un prestigioso riconoscimento nella giornata conclusiva del Premio Cherasco Storia, aggiudicandosi una borsa di studio grazie a un lavoro di approfondimento che ha saputo distinguersi per qualità, originalità e partecipazione attiva.

Guidati dalla professoressa Valeria Capriolo, i ragazzi hanno preso parte all’iniziativa di sabato 16 maggio vivendo una giornata di grande valore formativo, arricchita dalla Lectio Magistralis dello storico Richard Overy, premiato per il suo ultimo saggio “Pioggia di distruzione. Tokyo, Hiroshima e la bomba”, testo di riferimento per comprendere una delle pagine più drammatiche della Seconda guerra mondiale.

La classe non si è limitata al ruolo di semplice spettatrice, ma ha partecipato con un progetto multimediale originale, realizzando un video di approfondimento ispirato ai temi del libro. Il lavoro è stato apprezzato per la creatività, per la capacità di analisi critica dei contenuti storici e per l’attenzione civile nel collegare gli eventi del passato alle riflessioni sul presente.

La giuria ha quindi premiato il valore della ricerca e l’impegno degli studenti, assegnando alla 4B una meritata borsa di studio. Un risultato che conferma l’importanza di una didattica capace di confrontarsi con i grandi interpreti della cultura contemporanea e di coinvolgere i ragazzi in percorsi di studio che uniscono conoscenza, responsabilità e consapevolezza.

Il successo degli studenti dell’Arimondi-Eula rappresenta anche un riconoscimento al lavoro della scuola e dei docenti, capaci di trasformare un evento culturale in un’occasione concreta di crescita e partecipazione.