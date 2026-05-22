Mondovì: inaugurata la mostra di Aido e Avis dedicata alla cultura del dono

Inaugurata il 21 maggio presso la sala comunale a Mondovì la mostra promossa da Aido Piemonte e realizzata dalla sezione locale con il patrocinio di Avis Mondovì e Comune di Mondovì.



Il tema a cui è dedicata è la via del dono che attraverso immagini di solidarietà propone un viaggio visivo sulla solidarietà: fotografie che, con creatività e profondità raccontano storie intense e invitano a soffermarsi sull’umanità che vive in ogni scatto.



Al taglio del nastro hanno preso parte l'assessore del Comune di Mondovì Francesca Botto, i presidenti di Aido provinciale, del Csv, delle delegazioni Aido di Ceva e Dogliani, dell'Avo e Auser Mondovì.

“La mostra - spiegano gli organizzatori - vuole risaltare il concetto di dono e solidarietà sotto tutte le sue sfaccettature. L'evento è aperto a tutti e vuole risaltare l'aspetto umano rappresentato da immagini artisticamente risaltanti”.



L'esposizione resterà visitabile fino a lunedì 25 maggio con i seguenti orari di apertura: giovedì-venerdì-sabato-lunedì dalle ore 16,00 alle 18,00 e domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,00.