"Camminata in Rosa per la valle": passeggiata solidale da Roccavione a Robilante

Una giornata all'insegna dello sport, della socialità e, soprattutto, della beneficenza.

Domenica 24 maggio il tragitto si tingerà di rosa per la nuova edizione della "Camminata in Rosa per la valle", un appuntamento diventato ormai un punto di riferimento per il territorio, capace di unire le comunità di Roccavione e Robilante in un grande abbraccio solidale.

La partenza è fissata per le ore 10:00 dalla Chiesa di Roccavione. Da lì, il serpentone colorato si snoderà lungo un tracciato di circa 6 chilometri, che si svilupperà tra i due comuni fino a raggiungere la suggestiva frazione di Santa Margherita a Robilante, meta finale dell'evento.

Ci sarà possibilità di pranzare serviti dai Massari della festa delle rose, per chi volesse fermarsi dopo la camminata.

Grazie a un itinerario prevalentemente pianeggiante, la manifestazione è aperta a tutti: famiglie con bambini, anziani, appassionati di camminata sportiva e semplici cittadini desiderosi di trascorrere una mattinata all'aria aperta.

A metà percorso, per ritemprare le forze dei partecipanti, sarà allestito un punto di ristoro con un rinfresco offerto da Buzzi Unicem, realtà da sempre attenta alle attività sociali del territorio.

Ma il vero cuore della manifestazione batte per la solidarietà.

L'intero ricavato delle iscrizioni e delle donazioni raccolte durante la giornata sarà infatti devoluto all'Associazione Rajiv Gandhi Home for Handicapped, una realtà da tempo in prima linea nel supporto di progetti benefici e sociali.

"Camminare insieme non fa bene solo alla salute, ma fa bene alla comunità", commentano gli organizzatori. "Invitiamo tutti, residenti e non, a indossare la maglietta rosa (disponibile per i primi 200 iscritti) e a unirsi a noi per una mattinata conviviale e di concreto aiuto a chi ne ha più bisogno."

L'appuntamento è quindi per domenica 24 maggio alle ore 10:00 a Roccavione. Una camminata semplice, ma dal valore immenso.