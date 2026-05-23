A Ceva torna “Correndo con la Croce Bianca”,

Torna sabato 20 giugno a Ceva la quarta edizione di “Correndo con la Croce Bianca”, la corsa e camminata non competitiva aperta a tutti, che si sviluppa lungo un suggestivo percorso cittadino toccando il caratteristico Campanone e la panoramica panchina gigante.
Anche per questa edizione, tutti i preiscritti avranno diritto al pacco gara e alla maglietta celebrativa, con la grafica speciale realizzata in occasione del 50° anniversario della Croce Bianca di Ceva (fino ad esaurimento scorte)
Le iscrizioni sono aperte al numero 348 746 3829 entro la prima settimana di giugno. Il ritrovo è fissato alle ore 18.30 in Piazza del Comune.
L’Associazione desidera ringraziare fin da ora Gone Srl, Molino Zanone, Bar Roma di Bagnasco, San Bernardo, UVEX e il Gruppo Sportivo Dilettantistico Val Tanaro per il prezioso supporto e la collaborazione.