L'onda arancione di Spazzamondo numerosissima nel Monregalese [FOTOGALLERY]

Un’onda arancione intergenerazionale fatta da grandi e piccoli, professionisti e amministratori, associazioni e privati cittadini.

Sono stati tantissimi, anche quest'anno, i partecipanti a "Spazzamondo", iniziativa dedicata all'ambiente promossa Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica e i Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo.

Nel Monregalese numeri record di "maglie arancioni" a partire da Mondovì dove, per la sesta edizione della manifestazione, sono stati registrati 800 iscritti complessivi (record di sempre) per oltre 300kg di rifiuti raccolti (250kg di Rsu e 60kg di vetro).

Diversificata la provenienza delle adesioni, con diversi indirizzi scolastici (dall’asilo “Don Campana” alla Scuola Materna “San Domenico”, dall’Istituto Comprensivo Mondovì 2 al Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” e all’Istituto “Giolitti-Bellisario”), molte associazioni (dai “Cui dur Ferun” all’Atletica Mondovì, dalla Monregale alla Mondovì Volley fino alla “Scala del Re”), i due progetti SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) attivi sul territorio comunale e il Centro di Accoglienza Straordinaria gestito dalla Cooperativa Alpi del Mare.

"Un bellissimo esempio di partecipazione e di sensibilità ambientale, per una Comunità monregalese che vuole mettere da parte l’inciviltà di pochi - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore all’Ambiente, Gabriele Campora. -. Quasi ottocento persone hanno deciso di scendere in campo a tutela dell’ambiente ed è stato emozionante vedere tra loro tanti bambini e bambine e diversi richiedenti asilo. Uno straordinario momento di aggregazione sociale e di inclusione, per una Mondovì più pulita e sicura. Grazie, come sempre, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per aver ideato l’iniziativa di “Spazzamondo” e grazie a tutti coloro che si sono messi in gioco, dai privati cittadini alle scuole e alle associazioni, per aver contribuito a incrementare le iscrizioni del 30% rispetto al 2025".

Farigliano

Un bel gruppo composto da amministratori, alunni e docenti delle scuole e volontari con il consigliere di Fondazione CRC, Mirco Spinardi.

Garessio

Circa 110 partecipanti che hanno raccolto 510 kg di rifiuti.

Nucetto

Grande partecipazione anche Nucetto, doive l'iniziativa che ha coinvolto la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e tanti cittadini. Sono stati raccolti circa 3 quintali di rifiuti tra plastica e indifferenziata.

"La giornata - spiega il sindaco, Enzo Dho - è poi proseguita con un aperipranzo organizzato dal Comune di Nucetto, a cui non poteva mancare la tipica ceciata, ma anche lasagne e dolci. Inoltre, il Circolo Polisportivo Nucetto ha organizzato un momento di sport che ha coinvolto tutti i partecipanti, dai più piccoli ai più grandi, nei giochi di cornhole, volano, calcio balilla e, ovviamente, calcio".

Frabosa Sottana

Questa matina sono stati raccolti, a Frabosa Sottana, 99 sacchi per 150 kg di rifiut, grazie alla partecipazione di 130 persone

Sale delle Langhe

Ceva

Quasi 200 i partecipanti nel Comune di Ceva, rappresentanti dell’Amministrazione cittadina, delle istituzioni e delle associazioni locali, volontari, famiglie e decine di partecipanti provenienti da alcuni centri di accoglienza del territorio hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo a rendere la città più bella e pulita.

Una sinergia di intenti che ha visto fianco a fianco persone provenienti dalle più diverse culture ed estrazioni sociali, unite nella volontà di tutelare l’ambiente.

“Ceva è stata invasa da una marea arancione munita di guanti e sacchetti. Potremmo dire armata, per usare un termine più colorito, con adulti e bambini attrezzati per una battaglia pacifica contro i rifiuti - commenta il comunale delegato Alessandro Favole -. Spazzamondo è un’occasione annuale che ci ricorda di quanto i piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza per vivere in un mondo più accogliente, partendo proprio dalle nostre città. Come ci insegna un cuneese illustre che ci ha lasciati qualche giorno fa, Spazzamondo ci insegna a costruire un mondo buono, pulito e giusto".

CARRU'

A Carrù in tanti per "Spazzamondo". Il grazie dell'amministrazione ai partecipanti e al Gruppo di Protezione Civile Comunale per la distribuzione dei kit.