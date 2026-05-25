ELEZIONI COMUNALI / Paolo Olivero è il nuovo sindaco di Diano d’Alba

E’ Paolo Olivero il nuovo sindaco di Diano d’Alba.
Il produttore vinicolo, alla testa della lista "Vivere Diano d’Alba", ha raccolto l’eredità del due volte sindaco Ezio Cardinale vincendo la concorrenza della rivale Cristina Taricco, alla guida della lista civica "Diano d’Alba nel cuore".
La formazione di Olivero ha raccolto un totale di 1.066 voti, pari al 57,97%.
Taricco si è fermata invece a 773 voti, pari al 42,03%.
Dei 3.045 aventi diritto, sono stati 1862 i cittadini che si sono presentati alle urne, per un’affluenza pari al 61,15%.