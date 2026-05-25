ELEZIONI COMUNALI / Magliano Alpi sceglie Michela Tomatis: è la nuova sindaca

Sarà Michela Tomatis a guidare il Comune di Magliano Alpi per i prossimi anni. La candidata della lista “Uniti per il Territorio” ha vinto le elezioni amministrative ottenendo 748 voti, pari al 64,32% delle preferenze.
Netto il distacco sullo sfidante Francesco Belgrano, candidato della lista “Magliano Riparte”, che si è fermato a 415 voti, pari al 35,68%.
Secondo i dati ufficiali, la lista vincente conquista 7 seggi in consiglio comunale, mentre alla minoranza andranno 2 seggi.
Buona la partecipazione al voto: su 1.989 elettori hanno votato in 1.192 cittadini, con un’affluenza del 59,93%. Si registrano inoltre 23 schede nulle e 6 schede bianche.