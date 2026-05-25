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Michela Tomatis è la nuova sindaca di Magliano Alpi
ELEZIONI COMUNALI / Magliano Alpi sceglie Michela Tomatis: è la nuova sindaca
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Politica | 25 maggio 2026, 19:03

ELEZIONI COMUNALI / Magliano Alpi sceglie Michela Tomatis: è la nuova sindaca

La candidata di “Uniti per il Territorio” conquista il Comune con il 64,32% dei voti. A Francesco Belgrano il 35,68%

Michela Tomatis è la nuova sindaca di Magliano Alpi

Michela Tomatis è la nuova sindaca di Magliano Alpi

Sarà Michela Tomatis a guidare il Comune di Magliano Alpi per i prossimi anni. La candidata della lista “Uniti per il Territorio” ha vinto le elezioni amministrative ottenendo 748 voti, pari al 64,32% delle preferenze.

Netto il distacco sullo sfidante Francesco Belgrano, candidato della lista “Magliano Riparte”, che si è fermato a 415 voti, pari al 35,68%.

Secondo i dati ufficiali, la lista vincente conquista 7 seggi in consiglio comunale, mentre alla minoranza andranno 2 seggi.

Buona la partecipazione al voto: su 1.989 elettori hanno votato in 1.192 cittadini, con un’affluenza del 59,93%. Si registrano inoltre 23 schede nulle e 6 schede bianche.

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