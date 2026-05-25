A Bra la campagna di tesseramento per l'anno 2026 di Fratelli d'Italia

Il Circolo di Bra di Fratelli d’Italia invita tutti i cittadini, amici e simpatizzanti ad un incontro pubblico, venerdì 29 maggio, dalle 9 alle 13, in via Cavour, dove, all’altezza del numero civico 28, verrà allestito un gazebo finalizzato alla campagna tesseramento 2026 di Fratelli d’Italia.

Sarà inoltre un punto di riferimento per raccogliere eventuali istanze dei cittadini e per dialogare con loro delle problematiche che si trovano ad affrontare quotidianamente e dei progetti. In caso di maltempo il gazebo sarà allestito sotto i portici della via stessa, di fronte al negozio Original Marines.