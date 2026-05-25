ELEZIONI COMUNALI / Peveragno, Enzo Tassone è il nuovo sindaco: vittoria con il 51% dei voti

I dati definitivi delle elezioni comunali di Peveragno sanciscono l'elezione a sindaco di Enzo Tassone. Il candidato sostenuto dalla lista "Peveragno Futura" ha ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi, raccogliendo 1.400 voti, pari al 51% delle preferenze complessive.
Lo scrutinio ufficiale conferma il distacco sugli altri due sfidanti. Al secondo posto si attesta Pierangelo Mattalia, alla guida della lista "Siamo Peveragno", che ha ottenuto 845 voti (30,18%). Chiude la tornata elettorale il sindaco uscente Paolo Renaudi ("Idee Insieme per Peveragno"), che si ferma a 527 voti (18,82%).
I dati sull'affluenza indicano che su un totale di 5.063 elettori aventi diritto, si sono recati alle urne 2.851 votanti, pari al 56,31%.