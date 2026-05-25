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Politica | 25 maggio 2026, 15:52

ELEZIONI COMUNALI / Uscenti confermati nei piccolissimi Briga Alta e Caprauna

Affluenza al 73% e 78%. Nuovi mandati per Federica Lanteri e Giuseppe Ruaro

Beppe Ruaro

Beppe Ruaro

Sono quelli del micro comuni di Briga Alta e Caprauna i primi sindaci eletti in questa tornata di elezioni comunali per la provincia di Cuneo.

Complice la presenza in entrambi di una sola lista, a poco più di mezz’ora dalla chiusura dei seggi è così arrivata l’ufficialità per la conferma dell’uscente Federica Lanteri (lista Tre Campanili) a Briga Alta.

Qui, a fronte di 41 elettori i votanti sono stati 30 (73,17%), nessuna scheda nulla e 1 scheda bianca: 29 quindi i voti raccolti dalla candidata.

[Federica Lanteri]

Sono stati 53 i voti raccolti nella vicina Caprauna da un altro uscente, Giuseppe "Beppe" Ruaro, alla testa della lista Insieme per credere in un futuro

Gli elettori erano 69; 54 i votanti 54 (78,26%), nessuna scheda nulla e una scheda bianca.

Federica Lanteri

Federica Lanteri

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