ELEZIONI COMUNALI / Uscenti confermati nei piccolissimi Briga Alta e Caprauna

Sono quelli del micro comuni di Briga Alta e Caprauna i primi sindaci eletti in questa tornata di elezioni comunali per la provincia di Cuneo.
Complice la presenza in entrambi di una sola lista, a poco più di mezz’ora dalla chiusura dei seggi è così arrivata l’ufficialità per la conferma dell’uscente Federica Lanteri (lista Tre Campanili) a Briga Alta.
Qui, a fronte di 41 elettori i votanti sono stati 30 (73,17%), nessuna scheda nulla e 1 scheda bianca: 29 quindi i voti raccolti dalla candidata.
[Federica Lanteri]
Sono stati 53 i voti raccolti nella vicina Caprauna da un altro uscente, Giuseppe "Beppe" Ruaro, alla testa della lista Insieme per credere in un futuro
Gli elettori erano 69; 54 i votanti 54 (78,26%), nessuna scheda nulla e una scheda bianca.