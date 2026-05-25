ELEZIONI COMUNALI / Aisone conferma Trocello con l’affluenza più alta della tornata

Affluenza all’82,45%, la più alta della tornata, nella nostra provincia, per il Comune di Aisone, dove è ufficiale la rielezione di Pietro Trocello.
Il sindaco uscente ha raccolto 152 dei 155 voti espressi, su 188 aventi diritto.
Si segnalano poi una scheda nulla e 2 schede bianca.
Nella passata tornata Aisone aveva fatto registrare un’affluenza già superiore all’80% (esattamente all’80,48%), allora seconda soltanto a Priero, dove nella due giorni elettorale è andato alle urne solamente il 30% dei 990 aventi diritto.