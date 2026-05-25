ELEZIONI COMUNALI / Carrù riconferma il sindaco Nicola Schellino

Nicola Schellino è ancora una volta sindaco di Carrù.
L'avvocato 40enne ha corso da solo, non essendoci altri candidati. La sua città lo ha votato per la seconda volta, con il 56% degli elettori andati alle urne.
Il suo unico avversario era il quorum, superato già alle 23 ieri sera.
Schellino era sostenuto dalla lista civica “Per Carrù” Venti26, nel segno della continuità rispetto a quanto realizzato nei precedenti cinque anni da sindaco.
Raggiunto al telefono, ha espresso la sua soddisfazione. "Siamo tutti molto contenti per questo bel risultato".