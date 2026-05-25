ELEZIONI COMUNALI / Maurizio Paoletti è il nuovo sindaco di Roaschia

Con poco meno del 34% dei votanti - dato fortemente falsato dall'alto numero di votanti (ben 124 su 210, pari al 60%) residenti all'estero (AIRE), Maurizio Paoletti è il nuovo sindaco di Roaschia, raccogliendo l'eredità di Bruno Viale, che ha guidato il piccolo paese della Valle Gesso per ben 11 anni.
I votanti sono stati 71 su 86, per cui più dell'80% dei residenti effettivi.
Avvocato, già sindaco di Boves per due mandati, dopo un paio di anni lontano dalla vita amministrativa ha deciso di raccogliere una nuova sfida, quella di portare ai tavoli che contano le istanze di una montagna che deve esistere e non resistere.
Paoletti, con Rouascha – Lista civica per la continuità, ha superato altri due candidati, Gianmarco Ghibaudo (Il futuro per Roaschia) e il geometra Marco Gastaldi (Insieme per Roaschia).