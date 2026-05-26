Piozzo, svelati i lavori di ristrutturazione alla casa di riposo dell'Albarosa

Un intervento lungo e complesso, ma dal risultato definito straordinario, quello che ha interessato la Casa di riposo dell'Albarosa di Piozzo, i cui lavori di riqualificazione sono stati presentati nel pomeriggio di domenica 24 maggio.

Un percorso iniziato nel 2019 e proseguito tra numerose difficoltà, in particolare il rallentamento dovuto all’emergenza pandemica, che ha inevitabilmente allungato i tempi di realizzazione di un progetto di ampio respiro.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 2milioni di euro, ha permesso un importante ammodernamento della struttura, con particolare attenzione al miglioramento dell’accessibilità e della qualità degli spazi destinati agli ospiti. Tra le opere più significative la realizzazione di un secondo ascensore.

La giornata inaugurale si è svolta con la Santa Messa celebrata dal vescovo della diocesi di Mondovì, monsignor Egidio Miragoli e don Antonio Calandri.

"La nostra speranza - hanno detto le consorelle - è di continuare a essere un luogo accogliente sicuro e pieno di vita per sostenere le famiglie e accudire con affetto i più fragili. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo"

I lavori e la riorganizzazione della struttura sono stati illustrati da Suor Domenica, presente insieme alle religiose della struttura, il Consiglio di Amministrazione della casa di riposo, i volontari e l’amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco, Sandro Scotto, Ezio Raviola per la Compagnia di San Paolo ed Elena Merlatti, vice presidente della Fondazione CRC