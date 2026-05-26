Roburent, tante iniziative verso la Festa della Repubblica

Tra il 30 maggio e il 2 giugno San Giacomo di Roburent si prepara a vivere due appuntamenti che intrecciano bellezza, partecipazione e senso civico.

Il primo appuntamento sarà “San Giacomo in Fiore”, iniziativa che invita a trasformare strade, balconi, terrazze e angoli del paese in un’esplosione di colori.

"Dedichiamo un’ora del nostro tempo a colorare un angolo di strada, una finestra, una qualsiasi parte visibile a tutti - l'invito del Consiglio Frazionale che ha promosso l'iniziativa - . Immaginate l'impatto: residenti e turisti che, passeggiando durante il weekend lungo, si troveranno immersi in un luogo allegro, vibrante e caloroso. Per far splendere le nostre strade e le nostre case bastano queste tre piante "eroiche": il geranio parigino, resistente e ricco di colore per tutta la stagione, l’erica, capace di dare eleganza anche nei contesti più difficili, e il semprevivo, simbolo di resilienza e semplicità di cura".

Accanto a questo invito alla partecipazione diffusa, il 2 giugno sarà anche il momento della celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica con la cerimonia dell’Alzabandiera.

L’appuntamento è fissato a San Giacomo di Roburent, presso il Monumento dei Caduti in Piazza Nicola Calipari, di fronte all’ingresso del cimitero, alle ore 10:30. La cerimonia sarà guidata dal Sindaco, Emiliano Negro e vedrà la partecipazione degli Alpini della sezione di San Giacomo, che accompagneranno il momento dell’alzabandiera del Tricolore, mentre la comunità sarà chiamata a unirsi nel canto dell’Inno di Mameli.

In pomeriggio, alle 16.20, presso il municipio per la consegna delle cittadinanze onorarie al dottor Formaggini e all'ingegner Sordo e alle onorificenze e ricordo dei Caduti (leggi qui).