"Esempio di umanità e spirito di servizio". È stata intitolata a Massimo Bertolino la rinnovata piazza delle scuole di Bastia Mondovì.

La decisione è stata dalla Giunta, lo scorso febbraio, mentre domenica scorsa si è tenuta l'inaugurazione.

Figura storica e ricordata con affetto in paese, Bertolino è scomparso nel 2015. Già membro della Polizia locale, aveva lavorato anche come impiegato nell'ufficio anagrafe dell'ente ed è ricordato per la per la sua rettitudine, competenza e profonda dedizione al servizio della comunità.

L’Amministrazione Comunale di Bastia Mondovì desidera ringraziare di cuore tutti coloro che questa mattina, 24 maggio, hanno partecipato all’inaugurazione della riqualificata Piazza delle Scuole e alla sua intitolazione a Massimo Bertolino.

"È stato momento molto partecipato ed emozionante, dedicato a una figura che ha rappresentato per tanti anni una presenza preziosa per il nostro paese - dicono dall'amministrazione comunale -: autentico punto di riferimento per i bastiesi, sempre disponibile ogni giorno dell’anno con professionalità, umanità e spirito di servizio. Grazie a tutti per aver condiviso con noi questo importante momento di comunità, memoria e riconoscenza".

Per ricordarlo è stata apposta una targa, a completamento dei lavori di riqualificazione della piazza, per un intervento di circa 100mila euro, che ha permesso l’abbellimento dell’area e la piantumazione di tre nuovi alberi: due aceri e un liriodendro, il cosiddetto “albero dei tulipani”.