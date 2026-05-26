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Attualità | 26 maggio 2026, 16:49

Domenica a Vicoforte la festa di San Teobaldo

Alle 10,30 la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Donato e subito dopo il corteo verso la Cappella e la piazza intitolate al Santo dove si terrà la celebrazione civile

Domenica a Vicoforte la festa di San Teobaldo

Domenica 31 maggio Vicoforte celebrerà la tradizionale Festa patronale di San Teobaldo. Alle ore 10,30 sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Donato e subito dopo si snoderà il corteo verso la Cappella e la piazza intitolate al Santo dove si terrà la celebrazione civile. Teobaldo Roggeri, nato a Vicoforte, si era trasferito ad Alba dove visse ed operò in servizio e carità sino ad essere elevato alla gloria degli altari diventando Santo e, oltre a patrono di Vicoforte, anche compatrono della città di Alba.

Quest’anno ricorre un anniversario particolare perché San Teobaldo fu proclamato Santo Patrono nel 1966 e quindi ricorre il sessantesimo anniversario; pertanto i Vicesi, per onorare il loro Patrono, lunedì 1° giugno si recheranno in pellegrinaggio ad Alba, dove saranno ricevuti dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale e poi dal Vescovo di Alba che celebrerà la Santa Messa in Duomo.

AP

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