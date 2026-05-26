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Attualità | 26 maggio 2026, 16:03

A Vicoforte prosegue l'apertura dello sportello dedicato alla sostituzione delle carte di identità

Il servizio è ancora previsto per le giornate di martedì 26 maggio e di giovedì 28 maggio (dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14 alle ore 17)

A Vicoforte prosegue l'apertura dello sportello dedicato alla sostituzione delle carte di identità

L’apertura di uno sportello dedicato alla sostituzione delle carte di identità cartacee con quelle elettroniche (CIE) è ancora prevista per le giornate di martedì 26 maggio e di giovedì 28 maggio (dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14 alle ore 17).

Per la sostituzione occorrerà presentarsi personalmente e con la tessera sanitaria, una fotografia recente in formato tessera su sfondo bianco ed il documento da sostituire; il pagamento per l’emissione della nuova carta dovrà essere effettuato con carta bancomat o con Satispay.

 

c.s.

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