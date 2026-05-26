A Priola la "open night" per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

Giovedì 28 maggio il Comune di Priola organizza una apertura straordinaria serale dell’Ufficio Anagrafe dedicata al rilascio della Carta d’Identità Elettronica.

L’iniziativa, denominata “Open Night”, si svolgerà dalle 18 alle 22 e sarà ad accesso libero, senza necessità di prenotazione, ed estesa anche ai cittadini provenienti da altri Comuni.

L’obiettivo è agevolare il rinnovo dei documenti in vista della scadenza definitiva delle carte d’identità cartacee prevista per il 3 agosto 2026, come stabilito dal Regolamento UE 1157/2019, che sancisce la cessazione della loro validità. Non è comunque necessario attendere tale termine, poiché il passaggio alla versione elettronica può essere effettuato fin da subito.

Per richiedere la nuova CIE sarà necessario presentarsi allo sportello con una fototessera recente conforme alle norme ICAO, con la vecchia carta d’identità oppure, in caso di furto o smarrimento, con la relativa denuncia, e con la tessera sanitaria.

Per i minori italiani, nel caso in cui si richieda un documento valido per l’espatrio, è richiesto il consenso di entrambi i genitori. Il costo del rilascio è pari a 22,21 euro e, una volta completata la procedura, la Carta d’Identità Elettronica verrà emessa dal Poligrafico dello Stato e spedita direttamente al domicilio del richiedente entro circa sei giorni lavorativi.

Al momento del rinnovo, i cittadini maggiorenni avranno inoltre la possibilità di esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti, scegliendo se dare il consenso, rifiutarlo oppure non esprimersi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune di Priola in Via Provinciale 2A, al numero 0174 88018 interno 4.