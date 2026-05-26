La salute del futuro scende in piazza a Fossano

Giovedi 28 maggio al Castello degli Acaja di Fossano, andrà in onda dalle 14.30 alle 16.30 il kickoff del progetto "FOR - Future Of Rehabilitation" finanziato dal programma Interreg VI-A France–Italia ALCOTRA 2021–2027.

Per tutta la giornata, dalle 9 alle 17, sulla piazza sarà possibile per tutti coloro che lo desiderino visitare e fare esperienza sul Truck "TecnoBody Experience"

Il Truck TecnoBody Experience è molto più di un semplice mezzo espositivo: si tratta di un vero e proprio laboratorio mobile del movimento e dell'analisi.

Al suo interno, ricerca scientifica e tecnologia d'avanguardia si fondono in un ambiente di design curato nei minimi dettagli, concepito per far comprendere appieno l'alto valore della valutazione funzionale tecnologica e per far toccare con mano la filosofia TecnoBody.

Si configura come un lab itinerante che l’azienda utilizza per fare disseminazione culturale e prevenzione sia sul territorio nazionale sia oltre confine.

In occasione dell’evento di Fossano, il Truck sarà posizionato in Piazza Castello e sarà aperto alla cittadinanza dalle 9 alle 17.

Durante la giornata, i cittadini avranno l'opportunità di

Effettuare test di valutazione gratuiti: i clinici specialisti di TecnoBody saranno a disposizione per eseguire screening computerizzati su postura, equilibrio e movimento.

Scoprire la teleriabilitazione: all'interno del Truck sarà possibile visionare e provare il sistema di Homing Training, il dispositivo TecnoBody dedicato alla riabilitazione domiciliare e alla continuità assistenziale da remoto.

Si tratta di un'occasione unica per la popolazione di sperimentare in prima persona, e gratuitamente, "il futuro della salute" e della prevenzione.