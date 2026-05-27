Bra, prenotazioni aperte per la Cena estiva ‘n compania dl’Avis e del quartiere Vallechiara Fey

L’Avis Bra, con i gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno, in collaborazione con il Comitato di quartiere Vallechiara Fey invita alla Cena estiva ‘n compania dl’Avis e del quartiere Vallechiara Fey, che si svolgerà a Bra sabato 13 giugno, alle ore 19.30, sotto i portici di corso Garibaldi.

Un appuntamento in collaborazione con Aido, Lions Club Bra Host, Associazione Nazionale Alpini e New Twirling Bra, che vuole essere un momento di allegria in compagnia dei tanti amici donatori attuali e futuri, insieme a tutti coloro che vogliono far festa per un buono scopo.

«Invitiamo tutti a partecipare a questo momento conviviale per sostenere le tante attività dell’Avis, ma soprattutto per venire a conoscere la nostra associazione e scoprire l’importanza della cultura della donazione del sangue» dichiara il presidente Avis, Armando Verrua, che conclude «Sarà anche e soprattutto un momento di festa per tutti, venite a divertirvi con noi».

Per gustare il delizioso menù, che comprende due antipasti, primo, secondo con contorno, dolce e acqua al tavolo (non sono comprese altre bevande, che però possono essere portate da casa dai partecipanti), è obbligatoria la prenotazione entro l’8 giugno, telefonando ai numeri 353/3204416 (Avis) o 347/4301385 (Vallechiara Fey), fino ad esaurimento posti.

A rallegrare la serata, aperta a tutti, ci sarà l’intrattenimento musicale con il gruppo “Kuintorigo”. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose durante e dopo la manifestazione.

Il costo della cena è di 25 euro per gli adulti e 18 euro per i bambini con menù dedicato (primo, secondo, dolce). Chiacchiere e divertimento gratis.