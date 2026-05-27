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Attualità | 27 maggio 2026, 18:26

Manta istituisce il primo Asilo nido comunale: approvati regolamento e gestione del servizio

Il sindaco Ivana Casale: “Un passaggio storico per il paese. Realizziamo un servizio atteso da anni senza costi per il bilancio comunale grazie ai fondi del Pnrr”

Una sala del nuovo Asilo nido di Manta

Una sala del nuovo Asilo nido di Manta

Nel corso della seduta del Consiglio comunale di Manta tenutasi ieri, martedì 26 maggio, è stata formalmente approvata l’istituzione del nuovo Asilo nido, un servizio inedito per il paese che segna un passo significativo a sostegno delle famiglie del territorio. 

L’assemblea consiliare ha dato il via libera al regolamento di gestione, al piano economico-finanziario e alla convenzione con la scuola dell’Infanzia incaricata di garantire il personale educativo, il servizio mensa e le attività di pulizia della struttura. 

Si tratta di un passaggio storico per Manta – dichiara il sindaco Ivana Casale perché per la prima volta il nostro Comune potrà contare su un Asilo nido. È un servizio che le famiglie aspettavano da tempo e che siamo riusciti a realizzare senza alcun costo per il bilancio comunale, grazie ai fondi del Pnrr che il Comune è riuscito ad ottenere. Manta non ha speso un euro per l’opera”. 

Il nuovo Asilo nido trova spazio nello storico immobile di via Roma già sede della Casa di riposo Maero e della scuola primaria, nel centro del paese. 

La struttura potrà accogliere fino a 24 bambini nella fascia di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, creando una continuità educativa con la scuola dell’Infanzia, che segue invece i bambini dai 3 ai 6 anni. 

L’obiettivo – spiega Casale è offrire alle famiglie un servizio integrato che accompagni i bambini dai primi mesi di vita fino all’ingresso nella scuola primaria. È una scelta che guarda ai bisogni concreti delle giovani coppie e che vuole contribuire alla crescita del paese anche dal punto di vista demografico e dei servizi sociali”.

L’intervento è costato complessivamente 480 mila euro, interamente finanziati attraverso il Pnrr. A questi si aggiungono ulteriori 48 mila euro ottenuti dal Comune tramite un altro bando Pnrr, destinati all’acquisto di arredi didattici innovativi. 

Ringrazio gli Uffici comunali – dice la prima cittadina -, che hanno seguito con competenza e successo tutto l’iter amministrativo, consentendo a Manta di cogliere questa importante opportunità”. 

Il Comune procederà ora all’assunzione della coordinatrice pedagogica-direttrice tramite concorso pubblico, che sarà bandito a breve, mentre almeno quattro educatori saranno messi a disposizione dalla scuola dell’Infanzia, che curerà anche il servizio mensa. 

Ampia la flessibilità prevista per le famiglie. L’Asilo nido sarà aperto da settembre a luglio, con chiusura nel solo mese di agosto, dalle 7,30 alle 17,30. 

Saranno disponibili tre formule di frequenza: tempo parziale di quattro ore (solo al mattino o solo al pomeriggio), tempo pieno di otto ore consecutive e tempo prolungato di dieci ore giornaliere, dalle 7,30 alle 17,30. 

Le tariffe mensili saranno differenziate in base alla fascia d’età e all’orario scelto. 

Per il tempo parziale, il costo sarà di 360 euro per semidivezzi e divezzi e di 390 euro per i lattanti. Per il tempo pieno, le quote saranno rispettivamente di 490 euro e 530 euro, mentre per il tempo prolungato si passerà a 580 euro per semidivezzi e divezzi e a 620 euro per i lattanti. 

Il modulo per le iscrizioni, disponibile a breve sul sito del Comune, andrà compilato ed inviato entro il 30 giugno all’indirizzo mail protocollo@comunemanta.it unitamente alla ricevuta di pagamento della prima mensilità.

Il dato più significativo – conclude Casale – è che abbiamo già ricevuto manifestazioni di interesse superiori ai posti disponibili, ancora prima di rendere note tariffe e orari, a dimostrazione di quanto il servizio fosse sentito e atteso dalle famiglie del territorio”.

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