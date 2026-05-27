Manta istituisce il primo Asilo nido comunale: approvati regolamento e gestione del servizio

Nel corso della seduta del Consiglio comunale di Manta tenutasi ieri, martedì 26 maggio, è stata formalmente approvata l’istituzione del nuovo Asilo nido, un servizio inedito per il paese che segna un passo significativo a sostegno delle famiglie del territorio.

L’assemblea consiliare ha dato il via libera al regolamento di gestione, al piano economico-finanziario e alla convenzione con la scuola dell’Infanzia incaricata di garantire il personale educativo, il servizio mensa e le attività di pulizia della struttura.

“Si tratta di un passaggio storico per Manta – dichiara il sindaco Ivana Casale – perché per la prima volta il nostro Comune potrà contare su un Asilo nido. È un servizio che le famiglie aspettavano da tempo e che siamo riusciti a realizzare senza alcun costo per il bilancio comunale, grazie ai fondi del Pnrr che il Comune è riuscito ad ottenere. Manta non ha speso un euro per l’opera”.

Il nuovo Asilo nido trova spazio nello storico immobile di via Roma già sede della Casa di riposo Maero e della scuola primaria, nel centro del paese.

La struttura potrà accogliere fino a 24 bambini nella fascia di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, creando una continuità educativa con la scuola dell’Infanzia, che segue invece i bambini dai 3 ai 6 anni.

“L’obiettivo – spiega Casale – è offrire alle famiglie un servizio integrato che accompagni i bambini dai primi mesi di vita fino all’ingresso nella scuola primaria. È una scelta che guarda ai bisogni concreti delle giovani coppie e che vuole contribuire alla crescita del paese anche dal punto di vista demografico e dei servizi sociali”.

L’intervento è costato complessivamente 480 mila euro, interamente finanziati attraverso il Pnrr. A questi si aggiungono ulteriori 48 mila euro ottenuti dal Comune tramite un altro bando Pnrr, destinati all’acquisto di arredi didattici innovativi.

“Ringrazio gli Uffici comunali – dice la prima cittadina -, che hanno seguito con competenza e successo tutto l’iter amministrativo, consentendo a Manta di cogliere questa importante opportunità”.

Il Comune procederà ora all’assunzione della coordinatrice pedagogica-direttrice tramite concorso pubblico, che sarà bandito a breve, mentre almeno quattro educatori saranno messi a disposizione dalla scuola dell’Infanzia, che curerà anche il servizio mensa.

Ampia la flessibilità prevista per le famiglie. L’Asilo nido sarà aperto da settembre a luglio, con chiusura nel solo mese di agosto, dalle 7,30 alle 17,30.

Saranno disponibili tre formule di frequenza: tempo parziale di quattro ore (solo al mattino o solo al pomeriggio), tempo pieno di otto ore consecutive e tempo prolungato di dieci ore giornaliere, dalle 7,30 alle 17,30.

Le tariffe mensili saranno differenziate in base alla fascia d’età e all’orario scelto.

Per il tempo parziale, il costo sarà di 360 euro per semidivezzi e divezzi e di 390 euro per i lattanti. Per il tempo pieno, le quote saranno rispettivamente di 490 euro e 530 euro, mentre per il tempo prolungato si passerà a 580 euro per semidivezzi e divezzi e a 620 euro per i lattanti.

Il modulo per le iscrizioni, disponibile a breve sul sito del Comune, andrà compilato ed inviato entro il 30 giugno all’indirizzo mail protocollo@comunemanta.it unitamente alla ricevuta di pagamento della prima mensilità.

“Il dato più significativo – conclude Casale – è che abbiamo già ricevuto manifestazioni di interesse superiori ai posti disponibili, ancora prima di rendere note tariffe e orari, a dimostrazione di quanto il servizio fosse sentito e atteso dalle famiglie del territorio”.