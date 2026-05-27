Emozione a Margarita per “Donne nel mondo: storie, percorsi e orizzonti di libertà”

Un’emozionante serata dedicata ai diritti, alle storie di emancipazione e lotta contro la violenza di genere.

Si è tenuto venerdì 22 maggio, presso il Palacoj di Margarita, l'evento "Voci libere" ed è stato un vero trionfo di pubblico e di emozioni.

La serata “Donne nel mondo: storie, percorsi e orizzonti di libertà” si è distinta per l’alto valore sociale e culturale, rientrando nel progetto “Voci Libere” sostenuto dalla Fondazione CRC.

Le testimonianze hanno offerto toccanti riflessioni sulla condizione femminile.

Hanno portato il loro contributo Elham Nikzat dell’Associazione Donne Democratiche Iraniane raccontando la repressione del governo Iraniano e la Resistenza coraggiosa delle donne;

Adonella Fiorito Presidente dell’Associazione Mai+Sole impegnata nel contrastare la violenza di genere e nel supportare le donne vittime di violenza;

Serena Marro del centro antiviolenza 10/A insieme all’assistente sociale di territorio Amelia Toscano entrambe operatrici del CSAC di Cuneo che hanno illustrato il lavoro svolto sul territorio a sostegno delle donne e dei minori in situazioni di fragilità.

A impreziosire la serata è stato l’intervento musicale del gruppo femminile le Triorà creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgendo i presenti in un abbraccio sonoro.

L’iniziativa ha unito Parole e Musica per dare voce a chi spesso non viene ascoltato regalando ai presenti un momento di grande condivisione.