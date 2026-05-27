Partecipato il pellegrinaggio diocesano da Cussanio a Fontanelle

Sotto un cielo stellato, avvolto dalla calura estiva, nella notte di venerdì 22 maggio, si è svolto da Fossano Cussanio l’ormai consolidato pellegrinaggio Diocesano, giunto alla terza edizione.

Dopo la preghiera con la benedizione di buon cammino, a cura del rettore don Pierangelo Chiaramello, circa 80 persone, sono partite dal Santuario Maria Madre della Divina Provvidenza per Montanera, cappella dell’Assunta, comunemente chiamata “Madonna lunga”, dove ad attenderle c’erano altre 60 persone per una seconda partenza. Dopo la riflessione guidata da don Sebastiano Carlo Vallati sulla figura del poverello di Assisi, a cui si è dato risalto quest’anno, per commemorare gli 800 anni dalla morte, il gruppo unificato si è avviato con la recita della preghiera mariana meditativa ed invocativa sulla la pace ad ogni mistero, guidata dal rettore di Fontanelle don Beppe Panero.

La sosta per la colazione a Mellana, dove era prevista una terza partenza, ha permesso a tutti di rinfrancarsi con bevande calde, focaccia e torte, servite a cura degli aderenti al Circolo Acli. All’interno del santuario dedicato alla Madonna della Medaglia Miracolosa, don Beppe Laugero ha spiegato i simboli della medaglia e guidato un breve momento di affidamento alla Madre celeste.

Gli ultimi 4 km sotto un sole cocente hanno coronato la fatica e il senso del pellegrinaggio anche per coloro che hanno desiderato solo percorrere gli ultimi 4 km.

Ad accogliere tutti i pellegrini sul sagrato del santuario a Fontanelle il vescovo mons. Piero Delbosco che ha poi presieduto la S. Messa concelebrata dal vicario generale don Sebastiano Carlo Vallati, dal rettore don Beppe Panero e dal rettore di Castelmagno Gianmaria Giordano.

Testimonial del Pellegrinaggio è stata Stefania Belmondo, pluricampionessa olimpionica e mondiale di sci di fondo.

Non poteva mancare il gustoso pranzo in serena amicizia con la polenta saracena, preparato e servito dal gruppo Proloco Santi Coronati di Fontanelle con gli antipasti prodotti dalla Cooperativa sociale Cascina Pensolato di Fossano.

Il gruppo organizzativo “Santuari diocesani” ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla buona realizzazione dell’evento.

In particolare la Banca Fondazione Cassa Risparmio di Fossano, la Banca di Boves credito cooperativo, i Gruppi protezione civile di Fossano, Cuneo e Boves, la Polizia municipale di Cuneo, il Comune di Boves, l’industria dolciaria Balocco, la Proloco Santi Coronati di Fontanelle, il Circolo Acli Mellana, La Cooperativa sociale Cascina Pensolato di Fossano.

Ora non resta che puntare al quarto pellegrinaggio già ipotizzato: la notte del venerdì 21/22 maggio 2027.